川普急轉彎喊卡大錘行動！納坦雅胡通話1小時　勸續攻伊朗

▲圖為美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日進行一場氣氛緊繃的通話，兩人對於如何推進伊朗戰事的立場明顯分歧。知情的美國官員向CNN透露，納坦雅胡在長達1小時的通話中，向川普表達延後攻擊是個錯誤，要求恢復軍事行動，但川普目前仍選擇給外交談判多一點時間。

川普預告攻伊 24小時後急轉彎

CNN報導，這並非兩人近幾天來的首次通話。川普17日與納坦雅胡通話時表示，他很可能對伊朗展開新一波針對性攻擊，也就是「大錘行動」（Operation Sledgehammer）。

然而就在約24小時後，川普突然宣布暫停原訂攻擊計畫，理由是應卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等波灣盟友的要求。消息人士指出，此後數天，這些波灣國家持續與白宮及巴基斯坦調停人密切聯繫，共同研擬推動外交談判的框架。

納坦雅胡告訴川普：延後攻擊是錯誤

只不過持續進行的談判讓納坦雅胡頗感沮喪。川普政府官員及以色列消息人士透露，納坦雅胡長期主張對伊朗採取更強硬手段，並認為拖延只會讓伊朗占到便宜。

在19日的通話中，納坦雅胡直接告訴川普，延後攻擊行動是個錯誤，要求總統依原定計劃繼續推進。一名熟悉情況的以色列官員表示，雙方立場的落差顯而易見，川普希望探索達成協議的可能，但納坦雅胡期待的是截然不同的結果，也就是主張恢復軍事行動。

這通電話結束後，納坦雅胡身邊的官員們同樣憂心忡忡。以色列政府高層強烈希望重啟軍事行動，對於川普縱容伊朗「外交拖延戰術」的做法，感到越來越沮喪。

值得注意的是，熟悉雙方對話的消息人士指出，納坦雅胡對美方「先放話、後喊停」做法的不滿其實早有前例。美方官員也承認，美以兩國在這場戰爭上的目標本就存在落差。

伊朗透過巴基斯坦傳遞訊息 關鍵分歧未解

伊朗外交部發言人20日表示，德黑蘭與華府持續透過巴基斯坦交換訊息。不過目前尚不清楚雙方關鍵分歧是否有所縮小。區域消息人士指出，伊朗並未在核心訴求上讓步，圍繞核計畫及凍結資產的問題依然懸而未決。

不過川普也強調，軍事行動仍是選項之一，「如果得不到正確的答案，事情會進展得非常快。我們隨時準備好」。