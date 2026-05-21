行李條被調包！加拿大17旅客淪「運毒工具」　險在海外遭判死

記者張方瑀／綜合報導

加拿大媒體調查指出，過去一年內，至少有17名搭乘從加拿大出發航班的乘客，在完全不知情的情況下，託運的「行李條被調包」到裝滿毒品的行李箱上，導致他們一抵達目的地，就因涉嫌走私毒品遭到扣留。雖然這17人最終皆獲釋，但在此之前，已有部分受害者在海外被逮捕、關進大牢，甚至在部分國家可能會面臨死刑。

加拿大電視節目W5調查小組彙整法院記錄、新聞稿與警方消息來源指出，這些案件涉及從加拿大飛往多明尼加、巴黎、德國、摩洛哥、百慕達、菲律賓和韓國的航班；在這些國家中，走私毒品罪嫌重大者最高可判處死刑。

在過去一年中，皇家加拿大騎警（RCMP）已在多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport）逮捕了6名涉嫌參與調包行李條的機場內部員工。警方指出，這些數據僅反映出「毒品被查獲」的案件，根本無法估計究竟還有多少無辜旅客的名字，正悄悄被內鬼冒用來在全球載運毒品。

內鬼「幾秒鐘就掉包」！沒出事嫌犯領走、出事乘客頂罪

報導指出，這種犯罪手法的運作方式極其簡單。機場內部的員工會趁隙將乘客行李上的條碼標籤撕下，重新黏貼到塞滿毒品的行李箱上。儘管多倫多皮爾遜機場內部裝設有多達3000支監視器，但在管制區內仍存在著攝影機死角，而熟練的內鬼只需要短短幾秒鐘，就能完成行李條調包。

▲乘客在不知情的情況下，託運的行李條被調包。（示意圖／VCG）



一旦這只「毒行李箱」順利過關抵達目的地，幕後走私集團在當地的同夥就會將其領走，乘客本人完全不會發現異狀；可是一旦行李被海關攔截，名字被印在行李條上的無辜乘客，就得在現場面臨走私重罪的慘痛後果。

正妹飛紐西蘭轉機被捕 開箱驚見「20公斤冰毒」崩潰

受害者之一、來自多倫多的35歲正妹妮可（Nicole）向媒體回憶，當時她與家人準備飛往紐西蘭奧克蘭（Auckland），沒想到在溫哥華轉機、全機乘客正準備迎接14小時飛行時，加拿大邊境服務局（CBSA）的人員突然在起飛前將她押下飛機，並告知她因涉嫌運輸毒品被扣留。

邊境官員當著妮可的面用油壓剪撬開行李箱，裡面全是一大包一大包真空包裝的藥丸，塞得滿滿的。報告顯示，該行李箱內裝有8大包冰毒，重達20.52公斤。

雖然妮可堅稱箱子不是她的，但上面確實貼著印有她名字的行李條。妮可崩潰直呼，「行李條上明明寫著我的名字，這要怎麼辯解？我要怎麼否認那不是我的東西？」

▲毒行李箱順利過關抵達目的地，幕後走私集團在當地的同夥就會將其領走。（示意圖／VCG）



妮可隨後被帶進拘留室、脫掉鞋子並剪掉褲子抽繩。此時她想起，那個行李條看起來皺巴巴的，與她當初貼上時完好無損的狀態完全不同。大約7小時後，妮可獲釋了。她推測是機場監視器洗清了嫌疑，因為她真正託運的行李和毒行李箱長得完全不同。

妮可心有餘悸地表示，「我知道我們有多幸運，因為這是在加拿大發生的。但如果是在其他地方發生……有些地方對此仍然設有極刑（死刑）。」當他們抵達紐西蘭時，真正的行李才被貼上「急件行李條」躺在無人認領區。

3名加國遊客「走私79包大麻」 慘被關押數月

除了妮可之外，還有3名到多明尼加度假的加拿大遊客，也因多倫多機場的行李條調包案，在當地海關被拍下影片、依走私79包大麻罪名帶走。即使後來當地當局查出大麻行李不屬於他們並撤銷指控，這3人仍被困在多明尼加長達數個月。

經歷這場驚魂的妮可坦言，自己身為救護人員，現在對體制已完全失去信任，「我親手把行李交給你們，你們唯一的職責就是把它安全送到飛機上。我壓根沒想過這麼簡單的環節會出這種大漏洞。」但截至目前，她的案件還沒有任何人遭到逮捕。

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