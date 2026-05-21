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不等荷莫茲！阿聯最新輸油管線「完工度50%」預計明年啟用

▲▼2012年一艘船停靠在阿拉伯聯合大公國富查伊拉（Fujairah）的加油站。（圖／達志影像／美聯社）

▲2012年一艘船停靠在阿拉伯聯合大公國富查伊拉的加油站。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）石油巨頭「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長艾爾賈比爾（Sultan Al Jaber）20日透露，繞過荷莫茲海峽的全新東西向輸油管線完工進度已達5成左右，預計2027年正式啟用。

完工將近50%　預計明年啟用

阿布達比媒體辦公室公布了這項新輸油管線計畫，並稱王儲扎耶德（Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed）已指示國營石油巨頭ADNOC加速建設進度，以利在2027年前將途經富查伊拉港（Fujairah）的出口量能翻倍。

艾爾賈比爾在大西洋理事會（Atlantic Council）直播活動上指出，「目前完工進度已接近50%，我們正加速推進在2027年完工」。他透露，阿聯早在10多年前就決定投資繞過荷莫茲海峽的基礎設施，避免過度依賴單一咽喉要道。

阿聯加速建設新輸油管線之際，該國已於5月1日正式退出石油輸出國組織（OPEC），不再受產量配額約束。艾爾賈比爾強調，這是考量到全球能源需求成長而做出的「主權戰略決定」，並非針對任何國家也無意破壞任何關係。

▼ADNOC執行長艾爾賈比爾（Sultan Al Jaber）。（圖／路透）

▲▼阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）石油巨頭「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長艾爾賈比爾（Sultan Al Jaber）。（圖／路透）

能源供應受阻　全球石油危機

《路透社》指出，擁有美軍基地的波斯灣國家在伊朗戰爭中也遭受攻擊，即使在4月8日美伊達成脆弱的停火協議後仍是如此。艾爾賈比爾表示，包括ADNOC設施在內的民用基礎設施遭受逾3000枚飛彈及無人機攻擊，部分設施恢復完整產能恐需耗時數月時間。

艾爾賈比爾警告，即便衝突明天就結束，荷莫茲海峽的石油運輸量也要等到2027年第一季或第二季才能恢復至戰前水準。他也評估，在戰爭結束後，全球石油供應需要耗費至少4個月才能恢復戰前水準的80%。

呼籲加大投資　阿聯與美合作深化

艾爾賈比爾也只出AI發展對全球電網與能源供應帶來的挑戰，並警告全球石油產業投資嚴重不足。他說，目前產業上游投資規模約每年4000億美元，僅能勉強抵銷自然遞減率，全球剩餘原油產能也需從目前每日300萬桶提升至500萬桶。

最後，艾爾賈比爾也重申阿聯對於在美大規模投資的承諾，ADNOC、旗下國際部門XRG及再生能源投資機構Masdar，已在美國19州累計投資850億美元，「阿聯與美國不只是貿易夥伴，更是下一個世紀經濟的共同投資人。」

反擊伊朗封鎖！傳波灣國家考慮「打造新管線」　繞過荷莫茲海峽

 

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