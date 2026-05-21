美國重返格陵蘭！擬重啟軍事基地　美特使鼓吹獨立

▲圖為格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry）結束首次訪問格陵蘭的行程，稱是時候讓美國重返格陵蘭留下足跡。事實上，美國過去曾在格陵蘭擁有多處軍事設施，但如今只剩下一座軍事基地，隨著總統川普對格陵蘭表現出興趣，美方計畫重啟多個軍事基地。

美國特使：格陵蘭需要美國

法新社報導，美國總統川普長期主張，基於國家安全考量，美國必須掌控格陵蘭這片丹麥自治領土，並警告若美國不介入，格陵蘭恐落入中國或俄羅斯手中。格陵蘭地處俄羅斯與美國之間最短的飛彈航道上，蘊藏大量尚未開採的稀土礦產，隨著極地冰層逐漸融化、新航線浮現，其戰略價值備受重視。

這是藍德瑞自2025年12月上任以來首次訪問格陵蘭，他表示，「我認為現在是美國重返格陵蘭留下足跡的時候了，格陵蘭需要美國。你可以看到總統在談論加強格陵蘭的國家安全行動，以及重新進駐某些基地」。

美擬設3座新基地

冷戰高峰時期，美國曾在格陵蘭設有多達17座軍事設施，但多年來陸續關閉，目前僅剩位在島嶼北部的皮圖菲克（Pituffik）基地。根據近期媒體報導，美國計畫在格陵蘭南部設立3座新基地。

值得注意的是，美國與丹麥兩國早在1951年便簽訂防務協議，並於2004年更新，允許華府在事先知會丹麥與格陵蘭的前提下，增派軍隊並擴建軍事設施。

總理：會談具建設性 但美國立場未變

藍德瑞在這次訪問期間，與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）及外交部長艾格德（Mute Egede）進行會談。尼爾森形容此次會談具有建設性，但也直言，看不出美國立場有任何改變的跡象；他也稱，就算有人想要確保掌控格陵蘭的欲望完全是不尊重，「我們有義務找出解決辦法」。

格陵蘭與丹麥官員多次強調，格陵蘭的未來只能由格陵蘭人自己決定。

鼓動獨立夢、帶醫生隨行 爭議不斷

根據格陵蘭「鞍山週報」（Sermitsiaq）所刊出的訪問內容，藍德瑞鼓動格陵蘭的獨立夢，更稱「有絕佳機會能讓格陵蘭人從依賴走向獨立。我認為美國總統希望看到這個國家在經濟上實現獨立，而我認為在這裡是有可能做到的」。

雖然民調顯示多數格陵蘭人支持有朝一日脫離丹麥獨立，但現任政府並無立即推動獨立的計畫，主因在於島上經濟高度仰賴丹麥，許多關鍵問題仍懸而未決。

此外，藍德瑞此行還帶了一名美國醫生同行，該醫生接受丹麥電視台TV2採訪時表示，來格陵蘭是為了評估當地醫療需求。對此，格陵蘭衛生部長Anna Wangenheim批評，「格陵蘭人不是地緣政治項目的白老鼠」。丹麥與格陵蘭早在今年二月，便已拒絕川普派遣海軍醫療船的提議。