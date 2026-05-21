卡車撞飛人孔蓋　紐約婦踩空「直墜高溫維修井」痛苦身亡

▲紐約市發生人孔蓋被撞飛，導致民眾無辜喪生的意外。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市曼哈頓發生悲劇，一名56歲婦女下車後竟一腳踩空，因人孔蓋未蓋好而跌入維修井身亡。法醫辦公室20日公布死因，確認她死於吸入性熱傷害及軀幹鈍傷，死亡方式為意外。

一開門墜入維修孔 目擊者悚憶

《紐約郵報》報導，這起事件發生在18日深夜11時20分，受害者戈查伊（Donike Gocaj）把休旅車停在東52街靠近第5大道路段，未料一開車門踏出去，隨即墜入愛迪生電力公司（Con Edison）的維修井。

目擊者描述，戈查伊墜入的維修井充滿沸水與蒸氣。救護人員抵達前，路人慌忙試圖協助脫困，而她曾無助喊道，「我快死了！」

▼戈查伊跌入維修井身亡。（圖／翻攝臉書Donika Gocaj）

卡車撞飛人孔蓋 她吸入蒸氣奪命

前紐約市法醫辦公室主任布徹（Barbara Butcher）解釋，蒸氣也會導致皮膚燙傷，但最致命的傷害或許發生在吸入後，「蒸氣會破壞肺泡組織，導致肺泡組織腫脹而無法輸送氧氣」。北卡州法醫病理學家格羅斯伯格（Lee Ann Grossberg）也說，「那是一場極為痛苦的死亡」。

愛迪生電力公司表示，他們已經調閱了監視器畫面，並確認情況正如警方懷疑的那樣，是一輛卡車撞翻了人孔蓋。全案目前仍在調查中。