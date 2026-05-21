伊朗發布「管控水域」最新地圖　成立新機構專收過路費

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日進行一場氣氛緊繃的通話，兩人對於如何推進伊朗戰事的立場明顯分歧。知情的美國官員向CNN透露，納坦雅胡在長達1小時的通話中，向川普表達延後攻擊是個錯誤，要求恢復軍事行動，但川普目前仍選擇給外交談判多一點時間。