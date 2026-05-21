伊朗發布「管控水域」最新地圖　成立新機構專收過路費

▲伊朗發布「管控水域」最新地圖。（圖／翻攝X@PGSA_IRAN）
記者吳美依／綜合報導
伊朗波斯灣海峽管理局（PGSA）20日公布地圖宣示該國在荷莫茲海峽的「控制海事區域」。PGSA是德黑蘭本月稍早新成立的機構，專門處理船隻通行與收取過路費等事務。
根據地圖，這片管控海域範圍東起伊朗庫巴拉克角（Kuh Mobarak）與阿聯富查伊拉（Fujairah）南部連線，西至伊朗格什姆島（Qeshm Island）末端與阿聯烏姆蓋萬（Umm al-Qaiwain）連線。
PGSA在貼文中表示，任何經過管控海域透過海峽的船隻，都必須事先向PGSA完成協調並取得授權。
1/— PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026
جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp
CBS報導，伊朗本月稍早才正式推出最新國內政府機構PGSA，負責與航運公司協商並徵收過境費用。德黑蘭也威脅，將對未經許可穿越海峽的船隻採取攻擊行動。
PGSA的官方X帳號於18日正式開通，明確表示該機構為「伊朗管理荷莫茲海峽通行與過境的法定實體及代表機構」。
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