英國電台出大包！　誤報查爾斯國王「駕崩」

▲英國國王查爾斯（King Charles）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國一家電台在節目播出途中，竟然意外宣告英國國王查爾斯三世（King Charles III）已經過世。消息曝光後引發軒然大波，電台隨後緊急發表聲明，對於「造成的任何困擾」向國王陛下及廣大聽眾深表歉意。

電腦出錯啟動駕崩機制 電台突切靜音引警覺

根據《衛報》報導，卡羅琳電台（Radio Caroline）經理摩爾（Peter Moore）證實，其總播音室19日下午發生電腦系統錯誤，導致當時所有英國電台都必須隨時準備的「君主駕崩應變機制」（Death of a Monarch procedure）被意外啟動，進而誤報了國王陛下已經過世的消息

摩爾指出，錯誤公告發出後，卡羅琳電台隨即按照規定進入靜音模式，而這項異常立刻驚動了工作人員，急忙恢復正常播出，並在節目中向聽眾致歉。

官方急發聲明致歉 出事時段節目回放已下架

卡羅琳電台在聲明中強調，「電台一直以來都很榮幸能播送女王陛下、以及現任國王的聖誕祝詞，我們也希望未來的許多年都能持續播送。對於造成國王陛下和廣大聽眾的任何困擾，我們致上最深的歉意。」

雖然電台官方貼文並未說明過了多久才發現這個嚴重錯誤，但到了20日下午，該電台官網19日下午1時58分至5點之間的節目回放功能，已經被暫時下架無法收聽。

諷刺的是，這起意外事件發生時，國王和王后人正在北愛爾蘭（Northern Ireland）進行訪問，行程第一天他們在貝爾法斯特（Belfast）的鐵達尼區（Titanic Quarter）觀賞舞者表演、品嚐愛爾蘭威士忌，甚至還與當地的民謠樂團一起觀看演出。