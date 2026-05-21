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韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「全面抵制星巴克」　光州門市冷清清

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 網友上傳剪掉隨行卡、敲碎馬克杯的影片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓星巴克因在5月18日光州民主化運動46周年紀念日當天，推出以「坦克日」為名的保溫杯促銷活動，文宣中使用「猛敲桌子」等字眼，被指影射1980年光州事件戒嚴坦克鎮壓及1987年學運人士朴鐘哲遭水刑拷問致死等歷史悲劇，消費者怒火迅速延燒，引發大規模抵制潮。

公民團體提告　消費者號召抵制

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」20日向首爾警察廳告發，要求以侮辱及毀損名譽罪追究新世界集團會長鄭溶鎮、被解除職務的南韓星巴克前執行長孫貞鉉等人的法律責任。網友也紛紛在社群媒體上傳砸毀星巴克隨行杯、申請禮物卡退款的影片，並高喊用「金融治療」教育星巴克，揚言全面抵制。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 消費者用槌子砸爛星巴克保溫杯、馬克杯。（圖／翻攝自X）

南韓星巴克雖已撤下相關行銷文案並公開道歉，向光州事件罹難者、朴鐘哲遺屬及相關團體致意，但外界批評誠意不足。有消費者留言直指，「一開始否認有問題，後來還修改內容繼續推，才是最令人傻眼的地方」；還有網友指責，「使用這種文案絕非偶然，毫無羞恥心」。且光州當地多間門市午餐時段明顯冷清許多，員工也坦言客流量下滑。

道歉難平爭議　學者分析：情感傷害深

首爾大學心理學系名譽教授郭錦珠（音譯）分析，不滿情緒與集體認同感越強，社群媒體傳播越廣，抵制潮聲勢就越大，但若替代品不多，抵制動能往往會逐漸消退。

首爾大學消費者趨勢分析中心研究員李秀珍（音譯）則指出，南韓消費者對歷史脈絡格外敏感，此次事件對消費者造成的是情感上的傷害而非物質損失，後續走向將取決於星巴克的應對態度。

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