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差6公尺撞機！俄戰機時速800km攔截英偵察機　黑海空中對峙

▲▼ 英國皇家空軍RC-135W偵察機。（圖／翻攝自ROYAL AIR FORCE網站）

▲ 英國皇家空軍RC-135W偵察機。（圖／翻攝自ROYAL AIR FORCE網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國防部指控，俄羅斯戰機上月在黑海空域對一架英國皇家空軍（RAF）無武裝偵察機發動危險攔截，以時速近800公里高速掠過，其中一架戰機一度距離機鼻僅剩6公尺，迫使偵察機解除自動駕駛系統並觸發緊急程序。英方已正式就此事提出抗議，並譴責俄方行為「危險且不可接受」。

英防長譴責俄方危險行為　表揚機組員

綜合BBC等外媒，這起事件發生於4月中旬，涉事英機為RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機，隸屬第51中隊，正執行例行國際飛行任務，以協助保衛北約東翼。俄羅斯Su-35與Su-27戰機先後逼近，Su-27更多達6次近距離飛過，即所謂「瘋狂伊凡」（Crazy Ivan）動作，此術語源自冷戰時期，如今泛指俄軍在海上或空中的挑釁行為。

英國國防大臣希利（John Healey）對俄方表達強烈譴責，同時高度肯定機組人員的表現，「我要向在危險情況下仍堅守任務的RAF機組人員致敬，他們展現卓越的專業精神與勇氣。這起事件絕不會動搖英國捍衛北約、盟友及自身利益的決心。」英國外交部也已正式向俄羅斯駐倫敦大使館提出抗議。

國防部指出，這是俄方自2022年以來最危險的挑釁行動。2022年9月，一名俄軍飛行員曾在黑海上空向同型偵察機發射2枚飛彈，第一枚偏離目標，俄方當時聲稱出於「技術故障」，但英國及西方情報消息來源後來顯示，該飛行員是因地面站的模糊指令而開火。

前官員示警：護航若中止　遲早釀空中意外

前英國情報官員英格拉姆（Philip Ingram）警告，過去偵察任務曾由颱風戰機（Typhoon）護航以嚇阻俄方，若此護航安排已中止，「遲早會發生意外」。

前軍事指揮官德布雷頓-戈登（Hamish de Bretton-Gordon）則指出，這類事件印證英國正身處隨時可能升溫的混合戰之中，「俄羅斯在烏克蘭節節失利，而英國情報工作正發揮關鍵作用，因此俄羅斯試圖恫嚇我們。」

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