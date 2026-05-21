施壓古巴！　美軍尼米茲號航母打擊群「部署加勒比海」

▲美國南方司令部宣布，尼米茲號航母率旗下艦載機聯隊部署加勒比海。（圖／翻攝X@Southcom）

記者吳美依／綜合報導

美國海軍航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）與其打擊群本週抵達加勒比海，時間點恰逢美國與古巴關係緊張，外界高度關注川普政府是否準備對哈瓦那（Havana）採取更強硬行動。

尼米茲部署加勒比海 陣容曝光

美國南方司令部（Southcom）20日宣布，尼米茲號航母率旗下艦載機聯隊，包含F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機、EA-18G咆哮者電子作戰機、C-2A灰狗運輸機，連同阿利伯克級驅逐艦格里德利號（USS Gridley）、亨利凱撒級海上補給艦帕塔克森特號（USNS Patuxent），已在加勒比海海域展開部署。

南方司令部在X平台上發文表示，「尼米茲號已在全球各地展現強大戰鬥力，從台灣海峽到阿拉伯灣，為確保穩定並捍衛民主而戰。」

就在上週，尼米茲號才在里約海岸附近與巴西海軍完成聯合演習。

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

美古關係緊張 經濟軍事壓力攀升

美國與古巴的緊張關係近期加劇，美國司法部20日正式以謀殺罪起訴94歲古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），原因是他涉及1996年古巴在國際水域擊落民航機，導致4人喪生的事件。

《國會山莊報》報導，起訴文件選在古巴獨立日當天公布，古巴裔美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）更特地用西班牙語向古巴人民發表聲明，力挺川普政府針對古巴實施燃料封鎖的政策，並將島上頻繁停電的困境歸咎於現任共產黨政府。

美媒Axios則於17日引述機密情報報導，古巴秘密向俄羅斯與伊朗採購逾300架軍用無人機，正在討論利用這些無人機，攻擊位於關塔那摩灣（Guantanamo Bay）的美國海軍基地及軍艦，甚至是佛州礁島城市基韋斯特（Key West）。

CBS也引述官員說法指出，中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）14日親赴古巴，警告哈瓦那不得成為「西半球敵對勢力的避風港」，並強調談判時間框架不會永無限制地持續下去。

美國總統川普本人則於月初放話，將「幾乎立即接管」古巴。他20日向媒體表示，政府一直密切關注古巴，並形容起訴勞爾．卡斯楚，對古裔美人及所有希望返鄉探親的人而言，「都是非常重要的一刻。」