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無人機防空警報！立陶宛首都一度癱瘓　總統總理緊急避難

▲▼發布防空警報後，人們紛紛聚集在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的國會大廈避難所。（圖／路透）

▲發布防空警報後，人們紛紛聚集在立陶宛國會大廈避難所。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）19日因無人機防空警報全面停擺，就連總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）及國會議員們都被緊急疏散。所幸警報隨後已經解除。

無人機防空警報　首都全停擺

立陶宛國防部發布的防空警報寫道，「立即前往安全地點避難，照顧親友並等待最新指示」，首都維爾紐斯陷入癱瘓，機場起降航班、公路與鐵路一度全面停擺。立陶宛國會大廈（Seimas）也發布緊急疏散令，政治人物與工作人員紛紛被引導至地下室避難。

立陶宛國家危機管理中心指出，警報起因於鄰國白俄羅斯境內發現一架朝著立陶宛方向飛行的無人機。不過，目前尚無法確認這架無人機的來源。

立陶宛軍方稍後表示，雖然北約戰機緊急升空，但始終未能鎖定該無人機。

▼立陶宛軍方發布防空警報。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2026年5月20日立陶宛發布防空警報後「立陶宛軍方通報：防空警報。請立即前往掩體或安全地點避難，照顧好身邊的親友，並靜候進一步指示。危機解除後將另行通報」。（圖／達志影像／美聯社）

無人機危機　波羅的海3國頻遭入侵

BBC指出，波羅的海3國遭無人機入侵的情況近日持續升溫。

愛沙尼亞18日也被一架烏克蘭無人機入侵領空，疑因俄羅斯電子干擾偏離航道，已被北約戰機擊落。對此，基輔指控俄羅斯蓄意干擾烏軍針對「俄羅斯境內合法軍事目標」發射的無人機，並向愛沙尼亞及「所有波羅的海友邦」致歉。

本月稍早，拉脫維亞也被2架烏克蘭無人機擊中閒置儲油設施，基輔當時也將責任歸咎於俄羅斯電子干擾。總理西利尼亞（Evika Silina）上週更因烏克蘭無人機誤入領空引發的政治風暴宣布辭職。

今年3月，愛沙尼亞及拉脫維亞也都發生類似事件。

莫斯科指控波羅的海3國允許烏克蘭利用其「空中廊道」打擊俄羅斯境內目標，但波羅的海3國均予以否認。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，俄軍正密切追蹤無人機穿越波羅的海國家領空的相關動態，並研擬適當回應措施。

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