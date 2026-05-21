　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普再度對台灣半導體產業開砲！他20日出席美國海岸防衛隊學院（US Coast Guard Academy）畢業典禮致詞時，大談自己上任後的經濟政績，卻又忍不住點名台灣「偷走」了美國的晶片產業。川普強調，如果當年美國有一位「對的總統」，這種事情根本不會發生，更豪言在他卸任前，美國要將全球接近50%的晶片業務全數搶回來。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

大讚全美迎「黃金時代」　18兆資金瘋狂湧入

川普（Donald Trump）在致詞一開頭就熱烈高呼，現在正是美國的黃金時代，成功將消失四年的美國夢給重新找了回來。他表示，在目前的經濟復興中，全美各地的產量暴增、就業人口無比龐大，工作人數遠遠超越美國歷史上的任何時期，國家也因此贏得全世界的尊重。

川普更拿出數據對比，狠狠酸了拜登（Joe Biden）政府一頓。他指出，上屆政府整整四年投入的資金還不到1兆美元，但在他上任短短11個月內，就有高達18兆美元（約新台幣585兆元）的資金源源不絕地注入美國，而且這還不包含最後一個月的數據，數字預期還會持續往上飆升。

再度點名台灣！痛批「偷走晶片半導體產業」

不過話鋒一轉，川普隨即將焦點轉向海外競爭，直指許多外國企業正紛紛離開原本的國家，將汽車廠等各類工廠搬遷回美國。

他痛心表示，「那些國家過去偷走了我們的汽車產業，也偷走了我們的晶片產業。等我卸任時，我們將掌控接近50%的晶片業務，而現在我們幾乎什麼都沒有，全被其他地方給搶走了。」

緊接著，川普直接點名台灣，「那些業務都被台灣給拿走了。我不是在指責他們，我是說，如果他們能鑽漏洞成功，那是他們的本事。但如果當時有對的總統在位，這種事根本就不會發生，絕對不會被允許發生。」

川普語氣強硬地表示，只要當年執政者懂得利用關稅保護國家，美國就不會平白失去汽車、晶片和半導體等核心產業。

他現場甚至模擬起對台喊話的口吻，「你本來就會課徵關稅，然後對他們說：『沒關係，你可以搶走我們的生意，但如果你們想把那些晶片免稅賣回我們美國，門都沒有，別想了。』」

川普強調，正因為有「關稅」這個秘密武器，這一切原本流失的產業，此時此刻才正大量流回美國。

他也忍不住自嘲，關稅絕對是他一輩子最愛的詞彙之一，雖然過去曾因為這句話惹上大麻煩，「我當時說，這是我字典裡最喜歡的詞。我最愛的詞，就是關稅這個詞。」

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 2 2650 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南死亡車禍！　24歲女騎士身亡
快訊／擎天崗野戰男女到案！　身分曝光全認了
Albee「邪惡視角」被拍！　比基尼包不住看光
輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再
孫安佐被富養！去同學家只吃粥「狄鶯震怒」　父母陪吃7小時
銀髮盃開打！　92歲翁揮鐮刀大戰88歲平底鍋翁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無人機防空警報！立陶宛首都一度癱瘓　總統總理緊急避難

川普自豪民調支持率99％：也許卸任後會去競選「以色列總理」

卡車撞飛人孔蓋　紐約婦踩空「直墜高溫維修井」痛苦身亡

行李條被調包！加拿大17旅客淪「運毒工具」　險在海外遭判死

川普急轉彎喊卡大錘行動！納坦雅胡通話1小時　勸續攻伊朗

不等荷莫茲！阿聯最新輸油管線「完工度50%」預計明年啟用

差6公尺撞機！俄戰機時速800km攔截英偵察機　黑海空中對峙

美國重返格陵蘭！擬重啟軍事基地　美特使鼓吹獨立

英國電台出大包！　誤報查爾斯國王「駕崩」

伊朗發布「管控水域」最新地圖　成立新機構專收過路費

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

普丁深夜抵達中國！　外長王毅親自到場接機

阿部雄大僅投85球就換！後藤笑言有反省　解釋第9局大比分換投

賴清德520談話全文！　承諾會更謙卑傾聽人民

川普想跟治理台灣者對話！　賴清德4點喊話：希望軍購繼續進行

Threads玩笑成真！明洞龍鬚糖小哥登桃猿開球　穿99致敬柳賢振

無人機防空警報！立陶宛首都一度癱瘓　總統總理緊急避難

川普自豪民調支持率99％：也許卸任後會去競選「以色列總理」

卡車撞飛人孔蓋　紐約婦踩空「直墜高溫維修井」痛苦身亡

行李條被調包！加拿大17旅客淪「運毒工具」　險在海外遭判死

川普急轉彎喊卡大錘行動！納坦雅胡通話1小時　勸續攻伊朗

不等荷莫茲！阿聯最新輸油管線「完工度50%」預計明年啟用

差6公尺撞機！俄戰機時速800km攔截英偵察機　黑海空中對峙

美國重返格陵蘭！擬重啟軍事基地　美特使鼓吹獨立

英國電台出大包！　誤報查爾斯國王「駕崩」

伊朗發布「管控水域」最新地圖　成立新機構專收過路費

政策急轉彎！索尼確認3A單機重回「PS獨佔」　PC玩家福利沒了

Junior幫忙網購「結帳貴2倍原因超閃」！林萱瑜：謝謝先生急促的愛

hito流行音樂獎超狂壓軸曝！　玖壹壹首獻「Solo舞台」洋蔥崩潰：一團亂

Uber擬推「機車載客」北投先試辦　計程車駕駛批違法

DHL推出重貨快遞服務　支援最高3000公斤貨件運送

馬刺卡索西冠繳學費！前2戰20次失誤史上最多

川普再轟台灣偷晶片！曹興誠籲政府說明　行政院：持續對外溝通

台南死亡車禍！小貨車左轉與直行機車相撞　24歲女騎士不治

長庚人體研究受試者保護受肯定　8院區獲AAHRPP完全續認證

香港視帝有隱疾？新劇罹「性功能障礙」　情纏胡杏兒8年一場空！

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

國際熱門新聞

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

快訊／輝達財測未達頂級　盤後一度走跌3％

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

快訊／輝達宣布800億股票回購　股息調高至0.25美元

台灣首富換人當　陳泰銘身價4936億

川普又點名台灣　狂轟「偷走晶片與半導體」

三星總罷工「最後一刻」戲劇逆轉延後

三星罷工喊卡！獎金無上限　員工最高領千萬

宅男圍著搶拍「正妹coser」裙底　痴漢現場曝光

快訊／彭博：川普親曝將和賴清德談話

美股寄望「輝達救全村」反彈收紅　台積電ADR漲2.30％

專家：川普不在乎賴清德回應　他只想知道台灣會不會宣布獨立

回應賴清德演說　美國務院重申挺台承諾

Cybertruck衝進湖秒進水　車主還被逮捕

更多熱門

相關新聞

示警台灣該高度警覺「川賴通話」　洪智坤：多重壓力的談判訊號

示警台灣該高度警覺「川賴通話」　洪智坤：多重壓力的談判訊號

彭博20日報導，美國總統川普（Donald Trump）可能與總統賴清德通話，且川普表示，將討論台灣議題。對此，陳菊前幕僚洪智坤今（21日）表示，這件事表面上看，是美台關係正向發展；但值得台灣高度驚覺，它更像是一場多重壓力下的談判訊號，剛結束的川習會沒有任何進展，只是暫時把衝突往後延。當川普拿不到北京實質讓步，台灣就可能被川普拉高成為對中國施壓的槓桿。

520過後　賴清德前程依然關山重重

520過後　賴清德前程依然關山重重

讚川賴通話大好事　林濁水點晶片、台獨是關鍵：這次沒有不吭聲空間

讚川賴通話大好事　林濁水點晶片、台獨是關鍵：這次沒有不吭聲空間

川普稱將與賴清德通話　總統府：總統充分掌握相關資訊

川普稱將與賴清德通話　總統府：總統充分掌握相關資訊

美軍尼米茲號航母打擊群部署加勒比海

美軍尼米茲號航母打擊群部署加勒比海

關鍵字：

川普台灣半導體晶片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／知名網紅結束10年婚姻！　「把彼此還給對方」

北科大生墜樓亡　父哭：別再有下個傻子

川普再轟台灣偷晶片！曹興誠還原半導體發展史

午後變天！　今「雨最大」

康康遭詐700萬　受害名單還有2名人

0至18歲每月補助5千元　衛福部：可同時領育兒津貼、不排富

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

男生4招變持久　醫：「九淺一深」很重要

雙肺堵死！1歲嬰「吸入塑膠套」變植物人　哈姆立克也難救

北科大學生墜樓「錄音檔」　掀煤氣燈心理操縱說

快訊／輝達財測未達頂級　盤後一度走跌3％

「眼光高」星座Top 3！

即／苗栗醫院驚悚墜樓！男撞破雨遮身亡

李芷婷深夜拋震撼彈認愛！

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

更多

最夯影音

更多
賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級
北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面