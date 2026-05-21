川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普再度對台灣半導體產業開砲！他20日出席美國海岸防衛隊學院（US Coast Guard Academy）畢業典禮致詞時，大談自己上任後的經濟政績，卻又忍不住點名台灣「偷走」了美國的晶片產業。川普強調，如果當年美國有一位「對的總統」，這種事情根本不會發生，更豪言在他卸任前，美國要將全球接近50%的晶片業務全數搶回來。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



大讚全美迎「黃金時代」 18兆資金瘋狂湧入

川普（Donald Trump）在致詞一開頭就熱烈高呼，現在正是美國的黃金時代，成功將消失四年的美國夢給重新找了回來。他表示，在目前的經濟復興中，全美各地的產量暴增、就業人口無比龐大，工作人數遠遠超越美國歷史上的任何時期，國家也因此贏得全世界的尊重。

川普更拿出數據對比，狠狠酸了拜登（Joe Biden）政府一頓。他指出，上屆政府整整四年投入的資金還不到1兆美元，但在他上任短短11個月內，就有高達18兆美元（約新台幣585兆元）的資金源源不絕地注入美國，而且這還不包含最後一個月的數據，數字預期還會持續往上飆升。

Trump telling the Coast Guard Academy Taiwan stole our chip industry. pic.twitter.com/agQDrTlNL5 — Acyn (@Acyn) May 20, 2026

再度點名台灣！痛批「偷走晶片半導體產業」

不過話鋒一轉，川普隨即將焦點轉向海外競爭，直指許多外國企業正紛紛離開原本的國家，將汽車廠等各類工廠搬遷回美國。

他痛心表示，「那些國家過去偷走了我們的汽車產業，也偷走了我們的晶片產業。等我卸任時，我們將掌控接近50%的晶片業務，而現在我們幾乎什麼都沒有，全被其他地方給搶走了。」

緊接著，川普直接點名台灣，「那些業務都被台灣給拿走了。我不是在指責他們，我是說，如果他們能鑽漏洞成功，那是他們的本事。但如果當時有對的總統在位，這種事根本就不會發生，絕對不會被允許發生。」

川普語氣強硬地表示，只要當年執政者懂得利用關稅保護國家，美國就不會平白失去汽車、晶片和半導體等核心產業。

他現場甚至模擬起對台喊話的口吻，「你本來就會課徵關稅，然後對他們說：『沒關係，你可以搶走我們的生意，但如果你們想把那些晶片免稅賣回我們美國，門都沒有，別想了。』」

川普強調，正因為有「關稅」這個秘密武器，這一切原本流失的產業，此時此刻才正大量流回美國。

他也忍不住自嘲，關稅絕對是他一輩子最愛的詞彙之一，雖然過去曾因為這句話惹上大麻煩，「我當時說，這是我字典裡最喜歡的詞。我最愛的詞，就是關稅這個詞。」