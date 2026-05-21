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三星罷工危機解除！半導體特別獎金「無上限」　員工最高領1200萬

▲▼三星電子工會負責人崔承浩（Choi Seung-ho，右）、三星電子晶片部門（DS部門）人事團隊負責人暨資方首席談判代表呂明九（Yeo Myung-koo，左），以及南韓勞動部長金英勳（Kim Young-hoon，中），在達成初步薪資協議後於南韓水原市合影。（圖／記者張方瑀攝）

▲三星電子工會負責人崔承浩（右）、三星電子晶片部門（DS部門）人事團隊負責人暨資方首席談判代表呂明九（左），以及南韓勞動部長金英勳（中），在達成初步薪資協議後於南韓水原市合影。（圖／記者張方瑀攝）

記者張方瑀／綜合報導

全球最大的記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics Co.）與其最大工會，在原定罷工行動開始前的最後一刻，戲劇性地達成了初步薪資協議。這項關鍵進展不僅及時化解了外界對於南韓出口導向型經濟可能遭受重創的恐懼，也讓全球擔憂的半導體供應鏈斷鏈危機暫時落幕。

驚險一小時　最後關頭達成協議

根據《韓聯社》報導，產業觀察家指出，這份初步協議充分反映出勞資雙方共同面臨的強烈緊迫感。工會原本預計於21日引爆全面大罷工，外界先前高度緊繃，擔憂此舉將對南韓整體經濟造成嚴重的破壞性衝擊，當時評估的潛在經濟損失更被預測高達100兆韓元（約台幣2.11兆元）。

由於全球記憶體晶片市場正迎來新一波繁榮景象，勞資雙方自去年底以來，便針對與人工智慧（AI）相關半導體業務獲利掛鉤的績效獎金爭執不下，導致談判長期陷入死胡同。然而，就在原定罷工展開的前一個小時，雙方終於破冰，敲定這項初步共識。

績效獎金10.5%不設上限　虧損單位分配延後議定

根據達成的協議內容，三星將提撥相當於營業績效10.5%的資金作為半導體特別績效獎金，且承諾「不設上限」。

這筆特別獎金將有部分以公司股票的形式發放，並在至少10年內分期支付，其發放基準是根據晶片部門設定的營運目標，在2026年至2028年間，年度營業利益須達到200兆韓元（約台幣4.22兆元）以上；而在2029年至2035年間，則須達到100兆韓元。

在整筆總獎金池的分配方面，40%將撥給整個晶片部門，其餘60%則發放給個別的業務單位。至於在談判過程中雙方爭論最激烈的核心問題之一，也就是「虧損單位的獎金該如何劃分」，目前已決定暫時擱置，延後一年再行研議。

若以市場預測三星今年營業利益可望衝上300兆韓元（約台幣6.33兆元）來推算，這項協議通過後，晶片部門內多達2萬8000名的員工，每人最高有機會領到高達6億韓元（約台幣1266萬元）的巨額獎金。

▲▼三星電子工會成員2026年4月底於南韓平澤的三星電子半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

▲三星電子工會成員2026年4月底於南韓平澤的三星電子半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

4.8萬人罷工暫緩　政府勞動部長親自出馬調停

隨著這項協議出爐，由近4萬8000名工會成員原定發起的18天大罷工計畫已宣告暫停。這份初步協議將從22日起至27日止，由工會成員進行投票表決。

事實上，這項協議得來不易，此前南韓政府介入調解的談判曾多次面臨破裂。20日上午，三星最大工會負責人崔承浩（Choi Seung-ho，音譯）才剛對外表明，由於資方拒絕了政府調解人提出、且工會早已接受的方案，罷工將會按原計畫進行。

這也驚動了首爾政府，總統府隨即對薪資談判的破裂表達深切遺憾，並大動作請出勞動部長親自主持最終談判，這才成功促成勞資雙方握手言和。

南韓政府之所以如此強力介入，正是因為半導體產業對於該國有絕對重要性。在AI資料中心投資熱潮的帶動下，晶片出口已佔南韓總出口額的35%左右。

政府數據也顯示，2026第一季南韓出口額創下2199億美元的歷史新高，其中半導體出口額就年增139%，達到785億美元。

專家此前也曾警告，三星電子在南韓綜合股價指數（KOSPI）中，市值佔比就高達約四分之一，一旦發生罷工，恐會加速大盤跌勢。

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