傳習近平最快下週出訪北韓　有意居中促成「川金會」

▲中國國家主席習近平最快可能在下週出訪北韓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《韓聯社》20日晚間引述一名政府高層官員消息指出，中國國家主席習近平最快可能在下週出訪北韓。另有消息人士透露，中國安全與外交禮節官員組成的先遣團隊近期已抵達平壤，習近平極有可能在5月底或6月初成行。

中方先遣團隊已抵平壤 習近平最快下週出訪

根據《路透社》報導，南韓政府高層官員透露，習近平最快可能在下週前往北韓進行訪問。另一名政府消息人士也證實，中國安全部門與負責外交禮節的官員團隊，最近人已經在平壤，因此習近平在5月底或6月初到訪北韓的可能性極高。

針對此報導，南韓外交部目前並未立即發表評論。

才剛接待完川普 習近平有意促成川金會

該名高層官員指出，習近平上週才剛接待過美國總統川普，這次出訪北韓，將試圖在川普與北韓領導人金正恩之間，積極扮演調停者的角色。

事實上，中國一直是北韓關鍵的經濟與政治盟友，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，兩國關係雖然一度轉冷，但近期雙方均全力投入深化與鞏固彼此的雙邊關係。

川普對「再會金正恩」持開放態度：我們關係很好

北韓領導人金正恩去年就曾出訪北京，當時他與習近平、俄羅斯總統普丁一同站上講台，觀看大型軍事閱兵典禮。

與此同時，美國總統川普在第一任任期內，曾為了談判北韓核武計畫與金正恩會面過三次。川普先前表示，他對於再次與北韓領導人會面抱持開放態度，並公開強調自己與金正恩之間擁有良好的關係。