美伊談判最後階段！　川普放話等「正確答案」：否則場面很難看

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）20日發出強烈警告，指出如果伊朗不接受和平協議，美國已經準備好對德黑蘭發動進一步攻擊。他強調，目前的局勢「已經到了臨界點」，隨時可能迅速升溫，但也透露華府願意再等幾天，看看能否得到「正確的答案」。

停火6週談判卡關 川普：我們全準備好了

根據《路透社》報導，川普為了停火而暫停「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），至今已過6個星期，但終戰談判卻幾乎沒有實質進展。與此同時，不斷狂飆的汽油價格也對川普的施政滿意度造成打擊。

川普在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）向記者表示，「相信我，如果我們沒有得到正確的答案，事情會進展得很快，我們全都準備好了。」當被問及願意等多久時，他則回應，「可能要等幾天，但也可能會非常快。」

川普重申，絕不允許伊朗取得核武，直言美國在伊朗問題上已經到了最後階段，「要嘛達成協議，要嘛我們會做點『有點難看』的事，但希望這不會發生。最理想的狀況下，我希望看到死傷越少越好，而不是死一堆人。但這兩種做法我們都辦得到。」

他也透露，為了回應幾個波灣鄰國的請求，他本週一度差點下令攻擊，距離扣下扳機只差一個小時。

伊朗警告區域大戰 成立新單位管控荷莫茲海峽

面對美國的施壓，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）發布聲明警告，「如果再次對伊朗發動侵略，這次保證會引爆區域大戰，而且戰火將會蔓延到這個區域之外。」

此外，德黑蘭當局也成立了全新的「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority），藉此管控重要水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的交通。

伊朗國會議長兼首席和平談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）指出，敵人明裡暗裡的舉動都顯示，美國人正準備發動新一波攻擊。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則在X平台上發文表示，德黑蘭對談判仍抱持開放態度，但「想透過威脅逼迫伊朗投降，簡直是痴人說夢。」

雙方仍透過巴基斯坦居中斡旋

伊朗外交部發言人巴格哈伊（Esmaeil Baghaei）強調，伊朗是帶著誠意與認真推進談判，但對美國的作為抱有強烈且合理的懷疑。目前，曾主辦唯一一輪和平談判的巴基斯坦內政部長，20日已抵達德黑蘭，雙方仍持續透過其居中協調來交換訊息。

不過，伊朗本週向美國提出的新條件，內容大多重複先前已被川普拒絕的條款，包含要求掌控荷莫茲海峽、戰爭損害賠償、解除制裁、釋放遭凍結資產，以及美軍撤出。

另一方面，土耳其首都安卡拉當局表示，川普已與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）通電話。艾爾段對延長停火表示樂見，並向川普表達，他認為雙方有機會找出「合理的解決方案」。