美國務院回應賴清德演說　重申挺台承諾「籲中停止軍事脅迫」

記者張方瑀／綜合報導

總統賴清德發表執政兩週年演說，強調維持台海現狀與和平是首要國家戰略，並表達在對等尊嚴下與對岸交流的意願。對此，美國國務院於當地時間20日給予正面回應，強調美方將持續與台灣攜手合作，推進雙邊共同利益，同時向北京當局喊話，要求停止對台灣的各項文攻武嚇。

▲總統賴清德發表執政兩周年談話。（圖／記者劉耿豪攝）



堅拒「以和平包裝統一」 賴清德重申對等交流

根據《中央社》報導，賴清德在滿兩週年的談話中點出，防堵外部勢力改變台海現狀，是台灣堅守的國家戰略目標。

他強調，台灣始終扮演著國際社會中負責任的角色，絕非破壞區域穩定的源頭；針對兩岸關係，只要在尊嚴與對等的前提下，台灣非常樂意與中國大陸展開健康且有序的互動，但對於「以和平包裝統一」的統戰手法，則抱持堅決反對的態度。

美國務院重申挺台立場 促中方展開實質對話

針對賴清德的談話內容，美國國務院發言人透過電子郵件回覆媒體提問時指出，美方對於台灣的承諾依然堅若磐石。該名發言人重申，美國的對台政策歷經40多年來始終如一，依舊秉持《台灣關係法》、美中三個聯合公報以及「六項保證」作為核心指引。

發言人進一步指出，「我們非常期待能與賴總統及所有台灣夥伴延續合作關係，藉此深化雙方共同利益，並確保台海地區的和平穩定。」此外，美方也強烈呼籲北京當局，應立刻停止對台灣施加在軍事、外交及經濟領域的壓迫，並改以有意義的對話來解決雙方分歧。

學者曝兩岸緊張關鍵 賴政府力拚國防自主

面對中共持續不斷的威脅，美國賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）分析指出，北京當局屢屢試圖改變台海現況，並對台灣採取強烈的脅迫手段。

他認為，由於中方早已表態拒絕與不承認「九二共識」的台灣領導人互動，只要這個根本態勢不變，兩岸的緊繃氛圍就很難緩解；在此局勢下，強化台灣自身的國防安全，便成了賴總統無可迴避的重任。

為了因應與日俱增的區域威脅，台灣官方近年持續拉高國防預算。賴清德在演說中也坦言，立法院未能順利通過完整的國防特別預算條例，確實對台海穩定現狀造成嚴重衝擊。

為此，執政團隊已著手「亡羊補牢」，計畫提出新的特別條例，並結合追加預算與提高年度預算等方式，持續推動軍購、國際合作以及國防產業自主化，全面投入陸海空無人載具的生產，力求打造出具備智慧化的永續國防戰力。