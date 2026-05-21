日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

▲私底下的美結更偏愛「辣妹系」裝扮，在網路上坐擁不少男粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本栃木縣14日發生震驚社會的強盜殺人案，一處住宅遭人闖入，導致69歲的婦人富山英子慘遭鐵撬毆打並狂刺20多刀身亡，隨後趕到的2名兒子也雙雙遇襲受傷。警方隨後展開鐵腕追緝，除了陸續逮捕4名年僅16歲的男高中生「正犯」，更將矛頭指向背後的藏鏡人：28歲的主嫌竹前海斗與其25歲的妻子竹前美結。

根據《女性自身》報導，這對冷血夫婦在犯案前還曾召集少年們面對面密謀，作風極其猖狂。案件曝光後，2人在逃亡途中狼狽落網，海斗在羽田機場企圖出境時被當場攔截，而美結則在神奈川的商務旅館內，守著僅7個月大的長女束手就擒。

▲移送當天，嫌犯美結戴著眼鏡、面色慘白，一頭亂髮隨意紮在腦後，神情顯得無比狼狽。

然而，當這對教唆殘殺無辜母子的惡徒被移送檢察機關時，2人的「真實面貌」卻在網路上掀起另一波輿論海嘯。移送當天，嫌犯美結戴著眼鏡、面色慘白，一頭亂髮隨意紮在腦後，神情顯得無比狼狽。這張毫無血色的「極致素顏照」曝光後，隨即在社群平台X上引發大批網友驚呼「這根本是兩個人！」原來，在犯案前幾天，美結在網路上是一名走在流行尖端、作風大膽的「時髦辣妹」，驚人的前後反差讓社會大眾看傻。

媒體指出，美結平日極度依賴社群，其TikTok帳號累積了約200支影片，甚至在案發前一天都還在上傳自拍。熱愛跳舞的她不分場合，無論在舞蹈教室、電車車廂或車站大廳，都能跟著嘻哈音樂狂熱起舞。

私底下的美結更偏愛「辣妹系」裝扮，經常穿著貼身、露膚度極高的衣服，大方展示背部刺青與肚臍環，在網路上坐擁不少男粉絲。誰也無法想像，鏡頭前那位打扮亮麗、自信熱舞的網美，卸妝後竟是一名涉嫌教唆殺人的冷血強盜犯。

令人不唏噓的是，美結在社群上也曾苦心經營「慈母形象」。從去年挺著9個月孕肚熱舞，到今年2月將剛出生的女兒抱在肩頭、在廚房露出幸福笑容，甚至在案發前5天，她還上傳了1支與女兒親暱貼臉的「親子短片」，字裡行行間滿是對女兒溺愛。

▲案發前5天，她還上傳了1支與女兒親暱貼臉的「親子短片」，字裡行行間滿是對女兒溺愛。

如今這對夫婦面臨重刑起訴，原本捧在手心的「寶貝女兒」反成犯罪陰影下的受害者。大批憤怒的網友紛紛湧入其TikTok最後的影片下痛斥：「明明有這麼可愛的孩子，這女人到底在搞什麼！」「女兒是無辜的，希望孩子長大後能獲得心靈輔導，平安長大。」字字句句充滿對無辜幼女的痛心與不捨。

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