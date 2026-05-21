140億對台軍售惹怒北京　五角大廈高官「訪中行程」遭擱置

▲美國國防部次長柯比（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著中國針對高達140億美元的對台軍售案向美國總統川普（Donald Trump）施壓，北京當局目前正擱置一項由五角大廈最高政策官員提議的訪問行程。據知情人士透露，中方已暗示，在川普決定如何處理這筆軍售案之前，無法批准該項訪問。

川普視軍售為「談判籌碼」 引發台灣內部焦慮

負責政策的美國國防部次長柯比（Elbridge Colby）原先已與中國官員討論今年夏天的北京之行。根據《金融時報》今年2月報導，美國政府在去年12月宣布創紀錄的111億美元對台軍售後，又籌畫了這批新的武器軍售案，北京對此大為光火，並取消了早先與柯比關於訪中的協商。

川普上週與中國國家主席習近平舉行峰會後，在接受《福斯新聞》採訪時表示，他正將這批武器「暫緩處理」，更直言這是一個「非常好的談判籌碼」。

隨後，他拒絕透露是否會批准這項軍售案，引發了台灣內部的焦慮。美國政府原計畫在2月就軍售正式通知國會，但在北京批評後推遲了決定。

針對此議題，川普在20日受訪時暗示，他也將與台灣總統賴清德進行談話。回顧2016年，川普曾以總統當選人身分與時任台灣總統蔡英文通話，但自1979年華府將外交承認從台北轉向北京以來，就不曾有美國總統與台灣領導人通過話。

▲北京當局目前正擱置一項由五角大廈最高政策官員提議的訪問行程。（圖／路透）

專家：北京將美官員出訪當作「施壓槓桿」

美國企業研究院亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）分析，「我懷疑北京會把柯比或國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未來的任何訪問行程當作籌碼，藉此施壓川普政府，迫使其延遲、拆分或降級對台灣的潛在軍售案。」

赫格塞斯上週甫陪同川普前往北京，成為自2018年以來首位訪中的防長，這也是五角大廈首長首次陪同總統訪中。

五角大廈對此表示，不評論官員的「潛在行程」，但一名國防部官員強調，他們致力於在川普與海格塞斯歷史性北京之行的基礎上繼續努力，相關關鍵官員也已與中國對口進行定期接觸。知情人士也透露，柯比將利用這次訪中機會，討論海格塞斯重返北京的事宜。

德國馬歇爾基金會中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，柯比的中國行將是個傳達美方擔憂的機會，包含中國對美國盟友的脅迫、核武現代化及網路與太空活動，也能進一步討論軍事人工智慧（AI）應用與危機溝通。

牽動習近平9月訪美 中方欲拖延軍售宣布時機

川普在處理這筆包含愛國者攔截飛彈與國家先進防空系統（NASAMS）在內的140億美元軍售案時面臨兩難，他必須權衡這對習近平預計於9月回訪華府可能造成的影響。

前中情局（CIA）頂尖中國專家韋德寧（Dennis Wilder）指出，中方深知川普不會終止對台軍售，其最終目標是把下一次重大軍售的宣布時間，拖延到習近平9月下旬的華府國是訪問之後，「這與其說是考驗川普協防台灣的承諾，不如說是為了避免讓習近平感到任何難堪。」

對此，中國駐華盛頓大使館回應表示，對柯比的情況「並不熟悉」，但強調中國「堅決反對美國向中國的台灣地區出售武器」。