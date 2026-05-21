　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

140億對台軍售惹怒北京　五角大廈高官「訪中行程」遭擱置

▲▼美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部次長柯比（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著中國針對高達140億美元的對台軍售案向美國總統川普（Donald Trump）施壓，北京當局目前正擱置一項由五角大廈最高政策官員提議的訪問行程。據知情人士透露，中方已暗示，在川普決定如何處理這筆軍售案之前，無法批准該項訪問。

川普視軍售為「談判籌碼」　引發台灣內部焦慮

負責政策的美國國防部次長柯比（Elbridge Colby）原先已與中國官員討論今年夏天的北京之行。根據《金融時報》今年2月報導，美國政府在去年12月宣布創紀錄的111億美元對台軍售後，又籌畫了這批新的武器軍售案，北京對此大為光火，並取消了早先與柯比關於訪中的協商。

川普上週與中國國家主席習近平舉行峰會後，在接受《福斯新聞》採訪時表示，他正將這批武器「暫緩處理」，更直言這是一個「非常好的談判籌碼」。

隨後，他拒絕透露是否會批准這項軍售案，引發了台灣內部的焦慮。美國政府原計畫在2月就軍售正式通知國會，但在北京批評後推遲了決定。

針對此議題，川普在20日受訪時暗示，他也將與台灣總統賴清德進行談話。回顧2016年，川普曾以總統當選人身分與時任台灣總統蔡英文通話，但自1979年華府將外交承認從台北轉向北京以來，就不曾有美國總統與台灣領導人通過話。

▲▼美國國防部,五角大廈。（圖／路透）

▲北京當局目前正擱置一項由五角大廈最高政策官員提議的訪問行程。（圖／路透）

專家：北京將美官員出訪當作「施壓槓桿」

美國企業研究院亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）分析，「我懷疑北京會把柯比或國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未來的任何訪問行程當作籌碼，藉此施壓川普政府，迫使其延遲、拆分或降級對台灣的潛在軍售案。」

赫格塞斯上週甫陪同川普前往北京，成為自2018年以來首位訪中的防長，這也是五角大廈首長首次陪同總統訪中。

五角大廈對此表示，不評論官員的「潛在行程」，但一名國防部官員強調，他們致力於在川普與海格塞斯歷史性北京之行的基礎上繼續努力，相關關鍵官員也已與中國對口進行定期接觸。知情人士也透露，柯比將利用這次訪中機會，討論海格塞斯重返北京的事宜。

德國馬歇爾基金會中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，柯比的中國行將是個傳達美方擔憂的機會，包含中國對美國盟友的脅迫、核武現代化及網路與太空活動，也能進一步討論軍事人工智慧（AI）應用與危機溝通。

牽動習近平9月訪美　中方欲拖延軍售宣布時機

川普在處理這筆包含愛國者攔截飛彈與國家先進防空系統（NASAMS）在內的140億美元軍售案時面臨兩難，他必須權衡這對習近平預計於9月回訪華府可能造成的影響。

前中情局（CIA）頂尖中國專家韋德寧（Dennis Wilder）指出，中方深知川普不會終止對台軍售，其最終目標是把下一次重大軍售的宣布時間，拖延到習近平9月下旬的華府國是訪問之後，「這與其說是考驗川普協防台灣的承諾，不如說是為了避免讓習近平感到任何難堪。」

對此，中國駐華盛頓大使館回應表示，對柯比的情況「並不熟悉」，但強調中國「堅決反對美國向中國的台灣地區出售武器」。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 1 6641 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／西門町某大飯店竄火！地毯、燈具燒燬　疏散30人
快訊／台股開盤飆漲逾千點！
三星罷工危機解除！特別獎金「無上限」　員工最高領1200萬
快訊／大谷真二刀流！第一球就開轟
輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元
快訊／父親辭世　南投縣長許淑華「哀痛告假」：陪父走完最後一程
王俐人打破婚變「520甜蜜互動老公」　婚姻現況曝光
傳習近平最快下週出訪北韓　有意促成「川金會」
快訊／李灝宇連兩戰敲安！　老虎拚止4連敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

三星罷工危機解除！半導體特別獎金「無上限」　員工最高領1200萬

傳習近平最快下週出訪北韓　有意居中促成「川金會」

美伊談判最後階段！　川普放話等「正確答案」：否則場面很難看

美國務院回應賴清德演說　重申挺台承諾「籲中停止軍事脅迫」

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

140億對台軍售惹怒北京　五角大廈高官「訪中行程」遭擱置

估值破1.75兆美元！馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

方恩格：川普只在乎台灣的鉅額投資到位沒　賴清德是否宣布台獨

美起訴94歲古巴前總統　華府加強施壓

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

普丁深夜抵達中國！　外長王毅親自到場接機

賴清德520談話全文！　承諾會更謙卑傾聽人民

川普想跟治理台灣者對話！　賴清德4點喊話：希望軍購繼續進行

Threads玩笑成真！明洞龍鬚糖小哥登桃猿開球　穿99致敬柳賢振

阿部雄大僅投85球就換！後藤笑言有反省　解釋第9局大比分換投

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

三星罷工危機解除！半導體特別獎金「無上限」　員工最高領1200萬

傳習近平最快下週出訪北韓　有意居中促成「川金會」

美伊談判最後階段！　川普放話等「正確答案」：否則場面很難看

美國務院回應賴清德演說　重申挺台承諾「籲中停止軍事脅迫」

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

140億對台軍售惹怒北京　五角大廈高官「訪中行程」遭擱置

估值破1.75兆美元！馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

方恩格：川普只在乎台灣的鉅額投資到位沒　賴清德是否宣布台獨

美起訴94歲古巴前總統　華府加強施壓

142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

Apple Music AI音樂播放量不到1%　蘋果：技術應協助創作者而非取代

川普稱會跟賴清德對話　黃重諺：會告訴他台灣是確保現狀行為者

快訊／西門町某飯店凌晨竄火！地毯、燈具燒燬　警消疏散30人

福克斯腳踝傷勢加劇G2繼續缺席！新秀哈珀挑大梁抗雷霆

快訊／台積電漲55元至2240　台股開盤飆漲逾千點重回41000

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

吳崢諷蔣萬安太閒可看國民黨綱　殷瑋緊咬：台獨黨綱要廢嗎？

分手後帳戶多出10萬元　女挨告才知遭前男友「出賣」

「武安侯」張凌赫連指頭都是戲　寶格麗珠寶戴好戴滿帥炸

華莎麥克風沒聲音　霸氣丟麥大跳！

國際熱門新聞

快訊／輝達財測未達頂級　盤後一度走跌3％

快訊／輝達宣布800億股票回購　股息調高至0.25美元

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

台灣首富換人當　陳泰銘身價4936億

三星總罷工「最後一刻」戲劇逆轉延後

快訊／彭博：川普親曝將和賴清德談話

宅男圍著搶拍「正妹coser」裙底　痴漢現場曝光

美股寄望「輝達救全村」反彈收紅　台積電ADR漲2.30％

專家：川普不在乎賴清德回應　他只想知道台灣會不會宣布獨立

Cybertruck衝進湖秒進水　車主還被逮捕

川普稱將和賴清德談話　白宮：很快就軍售做決定

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

回應賴清德演說　美國務院重申挺台承諾

川普不在乎賴清德回應　方恩格：只在乎是否台獨

更多熱門

相關新聞

習近平擬出訪北韓　有意居中調停「川金會」

習近平擬出訪北韓　有意居中調停「川金會」

《韓聯社》20日晚間引述一名政府高層官員消息指出，中國國家主席習近平最快可能在下週出訪北韓。另有消息人士透露，中國安全與外交禮節官員組成的先遣團隊近期已抵達平壤，習近平極有可能在5月底或6月初成行。

美伊談判最後階段　川普放話等「正確答案」

美伊談判最後階段　川普放話等「正確答案」

回應賴清德演說　美國務院重申挺台承諾

回應賴清德演說　美國務院重申挺台承諾

川普不在乎賴清德回應　方恩格：只在乎是否台獨

川普不在乎賴清德回應　方恩格：只在乎是否台獨

川普稱將和賴清德談話　白宮：很快就軍售做決定

川普稱將和賴清德談話　白宮：很快就軍售做決定

關鍵字：

台美關係五角大廈川普對台軍售軍武國際軍武Elbridge Colby

讀者迴響

熱門新聞

北科大生墜樓亡　父哭：別再有下個傻子

川普再轟台灣偷晶片！曹興誠還原半導體發展史

快訊／知名網紅結束10年婚姻！　「把彼此還給對方」

午後變天！　今「雨最大」

康康遭詐700萬　受害名單還有2名人

快訊／輝達財測未達頂級　盤後一度走跌3％

0至18歲每月補助5千元　衛福部：可同時領育兒津貼、不排富

即／苗栗醫院驚悚墜樓！男撞破雨遮身亡

快訊／輝達宣布800億股票回購　股息調高至0.25美元

男生4招變持久　醫：「九淺一深」很重要

雙肺堵死！1歲嬰「吸入塑膠套」變植物人　哈姆立克也難救

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

台灣首富換人當　陳泰銘身價4936億

即／前民眾黨發言人楊寶楨確定脫黨戰台中

熊熊520驚喜宣布懷二胎！合體張齡予挺孕肚

更多

最夯影音

更多
賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級
北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面