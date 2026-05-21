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估值破1.75兆美元！馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）。（圖／路透）

▲馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）正式揭曉首次公開IPO申請文件。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克旗下太空探索公司SpaceX於20日正式揭曉首次公開募股（IPO）申請文件。SpaceX更透過公開財務狀況，揭露準備在太空中打造人工智慧（AI）資料中心的龐大野心。若成功上市，SpaceX有望成為美國股市首個達到「兆美元」規模的初登場，並可能為接下來OpenAI與Anthropic等科技巨頭的IPO鋪路。

估值上看1.75兆美元　馬斯克有望成史上首位「兆萬富翁」

根據《路透社》報導，這次的股票發售將讓SpaceX瞬間躍升為全球最有價值上市公司之一，成為「馬斯克經濟圈」（Muskonomy）商業帝國中，繼電動車大廠特斯拉（Tesla）之後，第二家市值突破1兆美元的企業。

如果成功掛牌，公司估值將創下1.75兆美元的歷史新高，讓馬斯克（Elon Musk）有望成為史上首位「兆萬富翁」，也證明他多年來致力研發可重複使用火箭的決定是正確的。

文件顯示，SpaceX去年186.7億美元的營收中，絕大部分來自星鏈（Starlink）衛星網路業務。不過，剛與SpaceX合併、估值達2500億美元的xAI部門目前仍在虧損，公司未來的成長動能很大程度將取決於AI相關業務。

公司指出，旗下所有業務瞄準的是潛在規模高達28.5兆美元的總體市場，其中很大一部分與AI息息相關。

▲▼ SpaceX 。（圖／路透）

▲SpaceX準備在太空中打造人工智慧（AI）資料中心 。（圖／路透）

雙重股權結構確保絕對控制權　目標打造百兆瓦太空資料中心

根據公開說明書，SpaceX將採用雙重股權結構，B股股東每股有10票投票權，將控制權緊緊抓在馬斯克與少數內部人士手中，而賣給一般大眾的A股則為每股1票。

此外，公司也設下多項條款嚴格限制股東權利，包含強制仲裁、限制提告地點，並明文保護馬斯克免於被除了他自己以外的任何人解僱。文件顯示，馬斯克將保留高達85.1%的綜合投票權。

雖然董事會將控制權交給馬斯克，但他的大部分薪酬與兩項極度大膽的目標綁定：在火星建立永久人類殖民地，以及打造太空AI資料中心。據悉，該資料中心的運算能力需要高達100兆瓦（terawatts）的電力，相當於10萬座1吉瓦（gigawatt）核子反應爐的發電量。

最快6月12日掛牌上市　引爆白熱化太空競賽

SpaceX預計最快在6月12日於那斯達克（Nasdaq）及德州那斯達克掛牌上市，股票代號為「SPCX」，並計畫於6月4日啟動法說會巡迴，最快在6月11日發售股票。

公司預計將一大半股票保留給散戶投資人，並在6月舉辦約1500名散戶參與的活動。此次發行將由高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團與摩根大通擔任帳簿管理人。

財務數據方面，截至3月31日的三個月內，SpaceX營收達46.9億美元，高於去年同期的40.7億美元；每股虧損為1.27美元，而去年同期則為虧損18美分。

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