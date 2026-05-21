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方恩格：川普只在乎台灣的鉅額投資到位沒　賴清德是否宣布台獨

▲▼川普表示會和賴清德談話。（圖／記者劉耿豪攝、路透） 

▲川普表示將和賴清德通話。（圖／記者劉耿豪攝、路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普近日表示，不希望看到台灣走向獨立，讓美軍得跋涉9500英里去打一場仗。對此，國際政治觀察家、紐約州律師方恩格分析，川普根本不會在乎總統賴清德這幾天做出的回應，川普只想知道台灣有沒有宣布獨立，以及台灣承諾的鉅額投資到位了沒有？

方恩格：美國主流仍支持協防台灣

方恩格表示，在美國國會、外交政治圈、智庫等，支持台灣的人很多很多，當然也有聲音認為美國不該再當世界警察、干涉他國內政，但在國會、媒體都屬於非常少數。但整體而言，在國會或智庫學界，幾乎都支持美國協防台灣，所以駐美代表俞大㵢一席「台灣購買軍備，美軍就不用大老遠派兵」的論述有點奇怪，可能沒想清楚自己在講什麼。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普不是不了解台海　而是清楚台灣可當籌碼

當時川普在專訪中提到，台灣有人想挑起台獨、製造戰爭，覺得背後有美國支持。方恩格認為，這個「有人」講的就是賴清德，有很多人據此批評川普不想花時間了解政治的細節，但這個說法其實不公平，畢竟川普第一個任期已經做了4年，現在也回來執政1年多了，所以不能說川普是不了解。

方恩格指出，在川普第一個任期，美中台關係就是重要的議題，川普知道能把台灣當作籌碼或棄子，也清楚紅線是什麼，可以有小的動作、也可以有大的動作，例如軍購或讓台灣總統過境美國，也知道如果台灣宣布獨立或改國號，大陸就會打過來，所以不能太小看川普。

直言川普只看兩件事　有無宣布台獨、投資是否到位

身為前共和黨亞太區主席的方恩格直言，美國還是會繼續支持民進黨執政，因為美國認為民進黨會更積極執行原先承諾的貿易協議，至於賴清德連日來不斷公開回應「台獨」議題，川普根本不會在乎，因為這對他來說只是小細節，他只想知道：台灣有沒有宣布台獨？台灣承諾投資的錢到位沒有？

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