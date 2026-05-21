美起訴94歲古巴前總統　華府加強施壓

▲古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國司法部因1996年古巴擊落民航機事件，今天正式起訴高齡94歲的古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），此舉象徵美方對該共產國家施壓力道大升級。

這份向邁阿密聯邦法院提交的起訴書指出，勞爾面臨多項嚴重的刑事指控，其中包含1項共謀殺害美國公民罪、4項謀殺罪，以及2項毀損航空器罪，另有5人也列為同案被告。

涉嫌擊落流亡組織飛機

已故古巴革命領袖斐代爾．卡斯楚長期與美對立，其胞弟勞爾曾任防長，並於1996年發生擊落飛機事件，雖已卸任總統，但在古巴政壇至今仍具備舉足輕重的影響力。

美檢指出，古巴軍方當年擊落2架屬於在美流亡古巴人組織「救援同胞」的飛機，導致4名男子不幸死亡，其中有3人是美國公民。當時勞爾正擔任該國的國防部長職務。

川普推動政權更替施壓

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）對此反擊，批評白宮聲明膚淺且資訊錯誤，古巴政府始終主張當年的行動是合法回應領空遭侵入，並宣稱勞爾並未下達具體擊落命令。

這起跨國訴訟正逢美國總統川普推動古巴政權更替之際，其今年3月曾公開警告下一個就是古巴。古巴現任總統狄亞士-卡奈則強調，美方若發動攻擊，後果將會是血流成河。