專家：川普不在乎賴清德回應　他只想知道台灣會不會宣布獨立

▲▼2026年5月川習會。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美中高層對談順利落幕，美國總統川普（Donald Trump）隨後在接受媒體專訪時直言，美方不希望看到有人走向獨立，進而讓美國必須跋涉9500英里去打一場戰爭，此番言論立刻在國際政壇引發熱烈討論。國際政治觀察家方恩格（Ross Feingold）受訪時直言，川普其實根本不會在乎賴清德回應了什麼，他只想知道台灣會不會宣布獨立。

熟知兩岸紅線拒當外行

專家分析指出，川普其實非常了解台海兩岸的敏感議題，也很清楚對岸的政治紅線在哪裡。在實務操作上美方知道可以安排軍購或過境等大大小小的外交動作，但若台灣選擇更改國號或宣布獨立，勢必會引發戰爭。

因此在這種國際現實架構下，為了回應美國總統的發言，台灣總統賴清德這幾天講了什麼話，在國際實務上其實根本沒有人會記得。這對美方高層來說只是微不足道的小細節，對方在意的核心重點完全不在此處。

兩大現實考量決定核心

方恩格點出，對方現在最想掌握的第一個關鍵，就是台灣到底有沒有宣布台獨的意圖。只要這條紅線沒有被跨越，對於國際社會與華府政權來說，就能有效避免將美軍直接捲入不必要的戰火之中。

除了地緣政治的安全考量外，第二個最現實的焦點，就是台灣過去所做出的各項承諾。美方只想知道那些高額的海外投資承諾，至今龐大資金究竟開始到位了沒有，這才是決定未來兩國實質關係走向的重中之重。