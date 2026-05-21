川普稱將和賴清德談話　白宮：很快就軍售做決定

▲川普表示會和賴清德談話。（圖／記者劉耿豪攝、路透）



記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普公開宣稱將會和台灣總統賴清德進行對話，白宮官員隨後同步證實，華府將在短時間內針對新一輪的對台軍售案做出最終決定，此舉再度引發各界高度關注。

針對媒體詢問在敲定軍售案前是否計畫與賴總統通話，川普在基地受訪時大方表態，自己會和對方談話，甚至強調他跟所有人都能談，不過目前並未進一步透露具體的時間點。

川普對台軍售創新高

回顧上週的川習會，川普前往中國會晤國家主席習近平後，就曾拋出近期將決定新批軍售的訊息，當時他就預告會與治理台灣的人通話，白宮對此則建議外界參考總統稍早的言論。

▲川習會。習近平、川普。（圖／路透）

白宮官員透過電子郵件重申，川普在去年12月就已經批准了價值高達111億美元的對台軍事採購案，這項舉動與美國自1950年代以來的長期政策完全一致，但並未具體說明細節。

歷任美總統軍售總體檢

該名官員指出，川普在第一個總統任期內所核准的武器總額，就已經成功超越過去任何一位美國元首。進入第二任期後，他第一年所批准的總量更是直接超過拜登（Joe Biden）政府4年的總和。

根據美台商業協會統計顯示，小布希執政時期累計金額為156.14億美元，歐巴馬時期則為139.62億美元。如今川普第二任期至今已達114.35億美元，美方後續的台海軍事佈局仍是焦點。