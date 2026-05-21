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紐時：美、以曾謀劃推翻伊朗政權　扶植強硬派前總統

▲▼伊朗前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國與以色列兩國在對伊朗開戰初期，曾密謀推翻德黑蘭當今政權，並大膽計畫扶植立场強硬的前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）重新上台，震驚國際政壇。

根據《紐約時報》報導指出，以軍在衝突之初空襲炸死伊朗最高領袖等多名高官後，美國總統川普就曾公開表示，若能由該國內部高層接管整個國家，將會是最好的發展局面。

大膽計畫解救前總統
美方知情官員隨後透露，這項極具風險的政治扶植計畫是由以方主導制定。為了確保行動順利，情報單位事前甚至曾秘密徵詢過艾馬丹加本人的意願，但這項祕密行動很快就發生致命差錯。

據了解，美以兩國當時鎖定的這名特定人選，過去在國際上向來是以強烈的反美與反以立場著稱。因此當這項高度敏感的結盟構想曝光後，立刻引發各國軍事與情報分析專家的高度關注。

空襲受傷後行蹤成謎
相關官員和這名政要的親信指出，以軍在兩國開戰首日，就大動作派遣戰機空襲這名前總統位於德黑蘭的住所，當時軍方的核心核心目標，原本是希望能將他從長期軟禁的狀態中順利解救出來。

不料他卻在該場猛烈的空襲中意外受傷，雖然最終倖免於難，但在險些喪命後，他對這場由西方主導的政權更迭計畫感到幻滅。自此他便再也沒有公開露面，目前整體行蹤與健康狀況依舊不明。

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