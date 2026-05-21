海馬士登日本靶場　美媒：最新飛彈可打擊台海目標

▲機動性多管火箭系統海馬士，示意圖非本文事發地。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

美軍日前再度前往日本富士山附近的東富士演習場，大陣仗展開高機動性多管火箭系統海馬士的實施射擊訓練。美方媒體隨後透露，這款武器若搭配最新型飛彈，未來將可輕易從日本或鄰近島嶼直接打擊台海之間的軍事目標，此舉在太平洋區域極具戰略重要性。

這次這場射擊訓練是由駐紮在沖繩的美軍陸戰隊主導，當天演習用的彈藥在發射時直接飛越當地的國道上空，巨大的轟鳴聲響徹山腳，地方政府為此甚至還一度實施大範圍的交通管制。

砲彈飛越國道引發民怨

這起事件也是繼去年10月之後，美軍第2次在該演習場實施相同的武器射擊訓練。美軍官方表示，這套系統具備長射程、高精準度以及極高機動性，能有效強化在當地的軍事嚇阻力，因此計劃未來會持續在日本國內進行相關訓練。

不過打靶範圍橫跨公共道路的作法，已經在日本引發地方居民嚴重的擔憂與反彈。去年美軍與日本自衛隊首度實施相同訓練時，地方政府是在防衛省承諾下不為例的條件下勉強同意，未料美軍如今卻再次計劃打靶。

▲2023年7月，美國陸軍炮手在澳洲昆士蘭州，將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。圖／達志影像／美聯社）

妥協協調限制演習次數

面對地方強烈抗議，經日本防衛大臣小泉進次郎出面協調後，地方最終才改為有條件接受，限制每年訓練必須在2次以內、且交通管制每天最多2次。美聯社（Associated Press）報導指出，美軍強調演習旨在保持熟練度。

這款武器先前就曾在伊拉克與阿富汗戰場上使用，美軍中央司令部（CENTCOM）日前也證實，該系統在今年稍早攻擊伊朗的首波打擊中就曾亮相，當時發射的新型火箭能夠精準摧毀數百英里外的遠程目標。

新型火箭阻嚇中國犯台

美媒分析，這套系統在太平洋地區具有極高的關鍵意義，美國政府希望透過此區域的軍事部署，以此嚇阻中國可能武力犯台的野心。未來只要在鄰近島嶼上架設海馬士，就能輕易掌控整個台灣海峽的局勢。

不過值得注意的是，這款高機動性火箭通常只配備射程較短的火箭彈，而美軍這次在日本本土所進行的實彈射擊，現場也僅使用了不具備強大摧毀力的訓練用彈頭，對周邊局勢的政治實質宣示意味依舊大過軍事意義。