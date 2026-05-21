宅男圍著搶拍「正妹coser」裙底　痴漢現場曝光

▲男生圍成一圈拍攝女coser裙底。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

被日本動漫迷形容是御宅族聖地的日本橋商店街，日前舉辦當地規模最大的角色扮演祭典，現場吸引大約24萬人共襄盛舉。不料活動卻爆出大量不良攝影師，大肆包圍女性拍攝裙底風光。

根據日本網友在社群平台發表的側拍影像指出，當時有兩位穿著超短裙的年輕女性現身，隨即被大批男性層層包圍。許多人甚至直接把手機或相機鏡頭塞進裙擺下方，惡劣行徑讓目擊者痛批實在太噁心。

大量鏡頭塞進裙底

這篇揭露動漫祭亂象的貼文在網路上引發軒然大波，至今已經累積超過2100萬人次瀏覽。當地知名網紅也感嘆，現在的變裝活動幾乎已經淪為合法偷拍的溫床，根本就是一場名副其實的痴漢狂歡節。

網紅指出，過往的攝影愛好者都是單純捕捉動漫人物的裝扮神韻，如今卻演變成一堆人專門物色裙底春光。眼看騷擾情況完全失控，不少網友紛紛公開呼籲主辦單位，應該直接向司法機關報案法辦這群惡徒。

官方明文禁止偷拍

事實上，活動官方針對攝影行為早就有制定出嚴格的防範條款，內容明確禁止任何人採取極低角度拍攝、將鏡頭放置在被攝者的膝蓋高度或裙擺範圍內，或者是用極端、特寫的方式來拍攝胸部與臀部。

主辦單位在規章中強調，即便被攝者本人知情甚至同意，只要工作人員當場發現上述違規舉動，一律都會直接向警方舉報。然而現場偷拍風氣實在太過氾濫，官方在有限的人力下，現實中根本就難以有效約束。

反對派痛批各取所需

這場風暴隨即在網路上引發激烈論戰。許多憤怒的民眾痛批這群拍攝者看起來就像是變態犯罪集團，強烈建議應該將這群人的長相通報給其親友與同事，讓他們在社會上徹底丟臉，藉此遏止扭曲的偷拍歪風。

不過也有另一派網友抱持不同看法，認為這些女性既然選擇穿著超短裙出席，目的本來就是為了要引人注目。反對派直言雙方在現場完全是各取所需，甚至認為既然當事人都沒有反抗，根本就不算是偷拍。