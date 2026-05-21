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正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告1原因被酸

▲▼埼玉縣川口市議員岡本小百合。（圖／翻攝IG）

▲埼玉縣川口市議員岡本小百合。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導　

日本前年發售的一部素人成人影片近來在網路爆紅，甚至成功衝上當地知名影音平台的銷售冠軍。這起罕見情況是因為片中女主角被懷疑是現任埼玉縣川口市議員岡本小百合，引發議論。

有日本網友在社群平台發出兩人的對比照片，直指雙方臉上三顆痣的分布位置極為相近，甚至連牙齒形狀與說話聲音聽起來也都一模一樣。這項驚人發現立刻在網路上掀起軒然大波。

▲▼網友比對痣的位置是一樣的。（圖／翻攝X）

▲網友比對痣的位置是一樣的。（圖／翻攝X）

對比影片特徵相符
針對這場桃色風暴，當事人隨後大動作發文鄭重否認，強調影片裡的人絕對不是自己，並表示當時正忙於政治志工活動，體型也和影片中的女主角完全不相符。

對於外界推測該片可能是更早之前的舊作重新上架，她則回應當時剛好懷上第一胎並生產，全身面臨嚴重水腫，和片中體型根本對不上。不過她隨後一項決定卻引發爭議。

擔心加劇職業偏見
她公開堅持不會對網友的造謠誹謗言論提告，並解釋是不希望讓外界覺得那種工作是可恥的。她認為如果大動作提告，恐怕會加劇大眾對成人片女優的職業偏見與歧視。

▲▼網友比對痣的位置是一樣的。（圖／翻攝X）

▲網友比對痣的位置。（圖／翻攝X）

不過對於有人趁機進行性騷擾性質的言論，她強調自己絕對不會視而不見，未來會採取必要手段來應對。而成人片達人一劍浣春秋實際觀看影片後表示，片中痣的位置確實相符。

達人坦言不敢斷言
他將成人片對比其影音平台的畫面後，坦言痣的位置是真的且沒有加工，但自己也無法給出完全肯定的答案。這番保守的言論，讓這起日本政壇的羅生門事件更顯撲朔迷離。

許多日本網友看到回應後並不買單，紛紛在網路上留言吐槽，痛批她不敢正式提告，根本就是心虛，害怕被法院公開認證是同一人，此地無銀三百兩的態度讓酸民徹底炸鍋。

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