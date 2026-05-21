快訊／輝達財報「雙超預期」財測未達頂級　盤後一度走跌3％

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝輝達官方YT，下同）

記者葉國吏／綜合報導

AI晶片巨頭輝達公司在美東時間20日美股盤後公布最新財報，雖然第一季總營收與營運指引都成功超越分析師預期，但因為第二季財測數據未能滿足市場最樂觀的頂級期待，導致股價在盤後一度應聲重挫3％。

這次公布的單季總營收飆破816億美元，順利擊敗華爾街原先預估的786.72億美元。其中最核心的數據中心業務也開出752億美元紅盤，顯示全球科技大廠對人工智慧硬體設備的拉貨力道依舊非常強勁。

未達最樂觀預期

針對下一季的營運展望，輝達公司預估第二季營收大約落在910億美元上下，這個數字的中位數雖然已經比市場預期中值的867.88億美元還要亮眼，但先前業界最樂觀的預估值其實一度高達960億美元。

這項結果讓許多早就習慣看到超狂業績的投資大眾感到失望。與此同時，全球各大晶片製造商如今都陸續跨足人工智慧領域，讓這家長期壟斷市場的科技霸主，正面臨全球計算市場上的首次重大商業挑戰。

盤後股價回穩震盪

由於財測預期沒有達到最頂標，市場情緒立刻反應在資本市場。輝達公司盤後股價一度重挫大約3％，不過隨著市場買盤陸續進場承接，跌幅在隨後開始出現明顯收斂，最終維持在1％左右的平盤附近持續震盪。

整體而言，這家科技巨頭的第一季獲利表現依然非常驚人。雖然未來面臨競爭對手環伺與財測高標的壓力，但短期內其主導地位仍難動搖，後續晶片大戰的市佔率變化也將成為全球金融圈的關注焦點。