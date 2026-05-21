快訊／輝達宣布800億股票回購　股息調高至0.25美元

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

AI人工智慧晶片巨頭「輝達」公司在美東時間20日美股盤後公布第一季財務報告，單季總營收飆破816億美元，不僅順利超越先前華爾街多數分析師所預期的786.72億美元，做為主要收入來源的數據中心業務也開出752億美元紅盤，財報公布後輝達盤後走跌一度3％，隨後收斂至1％左右。

另外，輝達同時宣布將啟動一項高達800億美元的股票回購計畫，並決定把每季發放的現金股息，從原本的每股1美分大幅度調升至每股25美分，大方發放福利。

財測前景不如預期

不過對於接下來的營運展望，該公司預估第二季總營收大約落在910億美元上下，雖然這項預測數字的中位數已經比市場預期中值的867.88億美元還要好，但先前業界最樂觀的預估值其實一度高達960億美元。

這種結果導致那些早就習慣看見業績大幅度超車市場預期的投資大眾感到失望。加上各大晶片製造商如今都陸續跨足AI領域，讓這家霸主正面臨全球計算市場上的首次重大商業挑戰。

晶片大戰盤後波動

在財務數據與未來展望對外揭曉後，因為財測數字沒有滿足市場最頂級的期待，導致輝達公司盤後股價一度下跌約3%，不過隨後跌幅開始出現明顯收窄，並逐漸回歸到平盤附近震盪。整體而言，這家全球科技巨頭的獲利表現依舊驚人，短期內數據中心的支出尚未看到任何放緩跡象。