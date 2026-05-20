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實測Cybertruck「涉水模式」大翻車！他開進湖裡秒拋錨...下場慘了

▲▼特斯拉Cybertruck。（圖／路透）

▲特斯拉Cybertruck。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾豪言，旗下電動皮卡Cybertruck具備足夠防水性能，能短暫化身為船隻穿越河流湖泊。美國德州一名70歲車主信以為真，19日傍晚決定親自「下水實測」，開著造價逾8萬美元（約新台幣260萬元）的愛車猛衝進湖泊中。不料車輛入水後秒變拋錨進水的「人工礁石」，老翁不僅被迫爬窗逃命，最後還被警方當場逮捕，涉水模式當場慘變「被捕模式」。

德州格雷普韋恩（Grapevine）警方指出，70歲的駕駛麥克丹尼爾（Jimmy Jack McDaniel）當晚8點左右，將Cybertruck駛入Katie's Woods船隻下水坡道後直接開進湖中。麥克丹尼爾事後向員警坦承，自己是「故意」要測試車輛的「涉水模式」（Wade Mode）。根據網路流傳影片，該車起初在岸邊淺水區還能勉強移動，但一駛入深水區隨即失去動力，車身嚴重進水並開始下沉。

水上救援隊出動！從白天撈到黑夜

眼見情況不妙，麥克丹尼爾與車上乘客只能倉皇從車窗爬出逃生，涉水游向附近碼頭，將這輛昂貴的電動皮卡直接遺棄在湖中央。當時在一旁直擊的民眾紛紛掏出手機錄影，畫面中甚至能聽到有人幸災樂禍地高喊：「老兄，你不能把車停在那裡！」當地消防局水上救援隊接獲報案後隨即趕抵現場，展開耗時費力的打撈任務。起重機具到場時仍是白天，但由於車體沉重且拋錨在湖中，直到將整輛泡水車吊離湖面時，天色早已全黑。

「沒船隻登記證」遭逮捕 網友笑翻：史上最精準起訴

異想天開的測試讓麥克丹尼爾付出了慘痛代價，當場被警方逮捕並羈押。他目前面臨多項指控，包括在公園封閉區域操作車輛、違反水上安全規定，以及一項讓全網笑翻的「未持有有效船隻登記證」。網友紛紛調侃「這是史上最精準的起訴書」、「感謝車主幫忙解鎖隱藏版的人工礁石模式」。麥克丹尼爾事後則向媒體透露，自己過去曾多次開這輛車進入水域都沒事，甚至還曾開進大西洋。

事實上，這起事件再度引發外界對 Cybertruck 涉水能力的論戰。雖然馬斯克曾在 2022 年誇口該車可以當船開，但特斯拉官方文件其實明確註記，涉水模式僅允許通過河流或小溪，且最大涉水深度約為 32 英寸（約 81.5 公分），水位絕不能超過保險桿頂端，更必須以極低速行駛。德州警方也特別發布聲明警告，雖然某些車輛物理性能上能在淺水區移動，但私自開進湖泊已嚴重違反德州法律與安全規定，呼籲民眾切勿模仿。

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