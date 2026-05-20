實測Cybertruck「涉水模式」大翻車！他開進湖裡秒拋錨...下場慘了

▲特斯拉Cybertruck。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾豪言，旗下電動皮卡Cybertruck具備足夠防水性能，能短暫化身為船隻穿越河流湖泊。美國德州一名70歲車主信以為真，19日傍晚決定親自「下水實測」，開著造價逾8萬美元（約新台幣260萬元）的愛車猛衝進湖泊中。不料車輛入水後秒變拋錨進水的「人工礁石」，老翁不僅被迫爬窗逃命，最後還被警方當場逮捕，涉水模式當場慘變「被捕模式」。

德州格雷普韋恩（Grapevine）警方指出，70歲的駕駛麥克丹尼爾（Jimmy Jack McDaniel）當晚8點左右，將Cybertruck駛入Katie's Woods船隻下水坡道後直接開進湖中。麥克丹尼爾事後向員警坦承，自己是「故意」要測試車輛的「涉水模式」（Wade Mode）。根據網路流傳影片，該車起初在岸邊淺水區還能勉強移動，但一駛入深水區隨即失去動力，車身嚴重進水並開始下沉。

Yesterday, GPD and GFD were dispatched to Grapevine Lake, where a Tesla Cybertruck was stranded in the water. The driver drove into the lake to use the “Wade Mode” feature when the vehicle became disabled. The passengers abandoned the vehicle and the driver was arrested. pic.twitter.com/iPJMaLzOEX — Grapevine Police (@GrapevinePolice) May 19, 2026

水上救援隊出動！從白天撈到黑夜

眼見情況不妙，麥克丹尼爾與車上乘客只能倉皇從車窗爬出逃生，涉水游向附近碼頭，將這輛昂貴的電動皮卡直接遺棄在湖中央。當時在一旁直擊的民眾紛紛掏出手機錄影，畫面中甚至能聽到有人幸災樂禍地高喊：「老兄，你不能把車停在那裡！」當地消防局水上救援隊接獲報案後隨即趕抵現場，展開耗時費力的打撈任務。起重機具到場時仍是白天，但由於車體沉重且拋錨在湖中，直到將整輛泡水車吊離湖面時，天色早已全黑。

「沒船隻登記證」遭逮捕 網友笑翻：史上最精準起訴

異想天開的測試讓麥克丹尼爾付出了慘痛代價，當場被警方逮捕並羈押。他目前面臨多項指控，包括在公園封閉區域操作車輛、違反水上安全規定，以及一項讓全網笑翻的「未持有有效船隻登記證」。網友紛紛調侃「這是史上最精準的起訴書」、「感謝車主幫忙解鎖隱藏版的人工礁石模式」。麥克丹尼爾事後則向媒體透露，自己過去曾多次開這輛車進入水域都沒事，甚至還曾開進大西洋。

事實上，這起事件再度引發外界對 Cybertruck 涉水能力的論戰。雖然馬斯克曾在 2022 年誇口該車可以當船開，但特斯拉官方文件其實明確註記，涉水模式僅允許通過河流或小溪，且最大涉水深度約為 32 英寸（約 81.5 公分），水位絕不能超過保險桿頂端，更必須以極低速行駛。德州警方也特別發布聲明警告，雖然某些車輛物理性能上能在淺水區移動，但私自開進湖泊已嚴重違反德州法律與安全規定，呼籲民眾切勿模仿。