三星總罷工「最後一刻」戲劇逆轉延後　阮慕驊：南亞科明靠自己

▲三星電子工會日前在三星平澤廠區抗議。（圖／達志影像）



記者許力方／綜合報導

南韓三星電子工會原定21日起發動總罷工，不過就在行動啟動前最後關頭出現轉折。工會20日宣布，決定暫緩原定持續至6月7日的總罷工計畫，並將勞資雙方最新薪資協議臨時方案交由會員投票表決，雙方也在距離罷工僅剩約1小時之際，出現戲劇性進展。

罷工前夕出現重大轉折

根據韓聯社報導，三星電子工會聯合鬥爭本部20日向會員發出公告，宣布原訂5月21日至6月7日舉行的總罷工將暫緩實施，後續安排另行通知。工會表示，全體成員將針對2026年度薪資協議臨時方案進行投票，決定是否接受協議內容。

先前勞資雙方自18日起，在南韓雇傭勞動部旗下中央勞動委員會協調下展開第二輪事後調解，但圍繞各部門績效獎金分配等核心議題，雙方始終未能縮小差距，一度宣告協調破局。

薪酬爭議仍待會員決定

不過，在事後調解失敗後，經雇傭勞動部長官金榮訓居中斡旋，勞資雙方再度重啟薪資談判，最終促成暫時性共識，使原本箭在弦上的罷工計畫踩下煞車。

消息曝光後，也引發市場關注。資深財經主播阮慕驊在社群發文表示，「南亞科明天你要靠自己了」，認為三星工會罷工若未發生，可能讓市場原先預期的記憶體供應變化出現變數。