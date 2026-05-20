克宮：普丁點頭赴APEC深圳峰會！　可能與川普見面

▲普丁願意出席11月深圳APEC峰會，川普也可能現身。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

俄羅斯媒體報導指出，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今透露，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）有機會在今年秋天於中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間碰面。

今年APEC峰會預計11月18日至19日在深圳登場，外界也開始關注美俄領導人是否將再度同框。根據俄羅斯《衛星通訊社》消息，目前正在中國進行國是訪問的普丁，當天與中國國家主席習近平會談時，已表達願意出席今年於深圳舉行的APEC峰會，相關行程安排受到外界矚目。

俄羅斯《消息報》則提到，培斯科夫在回應媒體提問時，被問及普丁與川普是否可能利用APEC峰會期間進行雙邊會談。他表示，從理論上來看，確實存在這種可能性，「理論上是有可能的」，並補充指出，主辦峰會的重要目的之一，本來就是讓各國領導人進行交流與會面，因此普丁有機會與多位出席領袖接觸。

▲川普在阿拉斯加會見普丁的畫面。（圖／路透）



值得注意的是，普丁與川普曾於2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）一處美軍基地舉行會談，當時相關安排曾掀起不少爭議，如今若再度於APEC場合互動，也可能再度引發國際關注。