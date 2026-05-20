富比世台灣首富換人當！國巨陳泰銘身價4936億　首超車郭台銘

▲國巨董事長陳泰銘首度躍居台灣首富。（圖／資料照）
記者許力方／綜合報導
美國財經雜誌《富比世》（Forbes）台灣50大富豪榜再洗牌。20日最新公布的「即時全球富豪榜（Real-Time Billionaires）」，國巨董事長陳泰銘個人淨資產攀升至156億美元（約新台幣4936億元），首度躍居台灣首富，擠下一直位居前段班的鴻海創辦人郭台銘。
陳泰銘登頂首富 科技大咖包辦前四
根據最新榜單，69歲的陳泰銘全球排名來到186名，比郭台銘199名高了13名，而台灣前四大富豪也全都是由科技巨擘霸榜。國巨董座陳泰銘156億美元拿下第一，郭台銘150億美元位居第二，之後是廣達創辦人林百里140億美元，以及台達電創辦人鄭崇華133億美元名列第四。
事實上，AI伺服器帶動高階被動元件需求成長，延長交期，國巨（2327）股價持續領軍上攻到545元，刷出新高，今（20）日差一檔漲停。
首富寶座再換人
回顧《富比世》去年公布的台灣50大富豪榜，當時由富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟以139億美元身價重返榜首，較前一年增加32億美元；廣達董事長林百里以126億美元位居第2名，國泰集團蔡宏圖、蔡政達兄弟則以109億美元排名第3。
富比世「即時全球富豪榜」台灣前十名
1.陳泰銘（Pierre Chen）
產業：電子
全球排名：186
身價：156億美元
單日變動：+4.434億美元（+2.93%）
2.郭台銘（Terry Gou）
產業：電子
全球排名：199
身價：150億美元
單日變動：-4.146億美元（-2.70%）
3.林百里（Barry Lam）
產業：電子
全球排名：212
身價：140億美元
單日變動：-3.324億美元（-2.31%）
4.鄭崇華（Bruce Cheng）
產業：電子
全球排名：227
身價：133億美元
單日變動：-7.083億美元（-5.06%）
5.蔡明介（Tsai Ming-kai）
產業：半導體
全球排名：375
身價：92億美元
單日變動：-4.37億美元（-4.52%）
6.張忠謀（Morris Chang）
產業：半導體
全球排名：384
身價：91億美元
單日變動：-2.183億美元（-2.34%）
7.蔡明忠（Daniel Tsai）
產業：金融
全球排名：430
身價：83億美元
單日變動：+4070萬美元（+0.49%）
8.蔡明興（Richard Tsai）
產業：金融
全球排名：456
身價：80億美元
單日變動：+3810萬美元（+0.48%）
9.張聰淵（Zhang Congyuan）
產業：鞋業
全球排名：564
身價：69億美元
10.蔡宏圖（Tsai Hong-tu）
產業：
全球排名：565
身價：69億美元
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