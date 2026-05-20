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李在明怒批以色列「太不人道」！援助船遭扣押　點名逮捕納坦雅胡

▲▼南韓總統李在明20日在青瓦台主持國務會議。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明20日在青瓦台主持國務會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

以色列軍近日攔截登船、扣押載有韓籍NGO活動人士的加薩援助船隊，引發南韓總統李在明強烈批評，不僅公開質疑以方行動合法性，甚至要求檢視是否執行國際刑事法院（ICC）針對以色列總理納坦雅胡的逮捕令。

根據韓媒《中央日報》，李在明今（20）日在青瓦台主持國務會議暨緊急經濟檢討會議時，針對以色列軍方近期攔截載有韓籍人員的加薩援助船隊表示強烈不滿，直言「這樣的做法到底合理嗎」，並批評行動不符合人道主義。

事件起因於以色列海軍近期在地中海接連攔截多艘前往加薩的援助船隻。由「巴勒斯坦解放航行韓國本部」（KFFP）指出，一艘名為「Kyriakos X」的船隻在賽普勒斯附近公海遭攔截，船上韓籍活動人士金東賢（音譯）遭拘留。

20日凌晨，名為「Lina Al-Nabulsi」的船隻同樣被以軍扣押，船上包括韓籍女活動家海草（本名金雅泫，音譯）以及韓裔美國人喬納森•維克多•李等人。

▲▼南韓27歲女活動家「海草」（本名金雅泫，音譯）遭以色列關押。（圖／翻攝自江汀的朋友們）

▲南韓27歲女活動家「海草」（本名金雅泫，音譯）遭以色列關押。（圖／翻攝自江汀的朋友們）

李在明進一步質疑以色列行動的法律依據，怒斥，「請問那裡是以色列領海嗎？有沒有侵害他國主權？」強調加薩地區並非以色列領土範圍，要求外交通報說明相關國際法基礎。當南韓外交部長與國安官員回應時，他也多次追問執法依據，要求若無正當理由，應提出抗議。

國家安保室則回應，指出雖然相關海域不屬以色列領海，但以軍實際上以軍事手段掌控加薩地區。李在明隨即反問，「既然在交戰，就能任意攔截第三國船隻嗎？」要求進一步檢視是否符合國際法規範。

會議中，李在明亦提及國際刑事法院（ICC）對納坦雅胡發出的逮捕令，指出其因戰爭罪名已被通緝，並詢問南韓是否應重新檢視相關立場。他同時提到，部分歐洲國家已表態，若納坦雅胡入境，將依法逮捕。

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