台灣4月「64萬人赴日」刷新歷史紀錄！櫻花季擠爆　僅次南韓奪亞軍

▲台灣4月訪日人數創下歷史新高。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本政府觀光局（JNTO）20日公布最新赴日外國遊客統計，2026年4月訪日觀光客約369萬2200人，比2025年同期略微減少5.5%。除了中國旅客大幅減少外，近期不斷惡化且持續動盪的中東情勢，也有可能在接下來幾個月衝擊國際航班的航線營運與全球旅客的旅遊意願。

根據JNTO最新公布的統計數據，4月份適逢日本傳統櫻花季，雖然賞櫻熱潮成功帶動旅遊剛性需求，讓4月的單月訪日人數創下2026年1月以來的年度單月新高，但如果與2025年4月相比，卻硬生生跌了5.5%。

這波寒流也直接衝擊到了全年的累計表現。數據顯示，2026年1月至4月的赴日外國遊客總累計人數為1437萬5800人，較2025年同期微幅下滑0.5%，整體觀光仍然跌入負成長。

2026年4月訪日人數最多的是南韓，共87萬8600人，較2025年同期大幅成長21.7%；其次為台灣，64萬3500人，較2025年成長19.7%。儘管北京當局要求民眾不要前往日本旅遊或留學，但中國4月仍有33萬700人訪日，拿下第三名，不過較2025年減少56.8%。第四名則是美國的33萬人，香港以22萬6000人拿下第五名。

觀光專家分析，導致2026年4月整體數據下滑的關鍵外部原因，在於歐美極度重視的「復活節假期」今年是在3月，因此歐美、北歐地區、菲律賓等市場4月的赴日人數大幅下降，僅剩法國逆勢成長，刷新法國單月赴日的歷史新高紀錄。包含台灣、韓國、越南在內等9個國家與地區，也還刷新了歷史上4月份的赴日人數最高紀錄。

雖然JNTO在官方報告中並未公開提及中東情勢，但未來幾個月航班與旅行意願仍可能受到影響。