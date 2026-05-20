　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣4月「64萬人赴日」刷新歷史紀錄！櫻花季擠爆　僅次南韓奪亞軍

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣4月訪日人數創下歷史新高。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本政府觀光局（JNTO）20日公布最新赴日外國遊客統計，2026年4月訪日觀光客約369萬2200人，比2025年同期略微減少5.5%。除了中國旅客大幅減少外，近期不斷惡化且持續動盪的中東情勢，也有可能在接下來幾個月衝擊國際航班的航線營運與全球旅客的旅遊意願。

根據JNTO最新公布的統計數據，4月份適逢日本傳統櫻花季，雖然賞櫻熱潮成功帶動旅遊剛性需求，讓4月的單月訪日人數創下2026年1月以來的年度單月新高，但如果與2025年4月相比，卻硬生生跌了5.5%。

這波寒流也直接衝擊到了全年的累計表現。數據顯示，2026年1月至4月的赴日外國遊客總累計人數為1437萬5800人，較2025年同期微幅下滑0.5%，整體觀光仍然跌入負成長。

2026年4月訪日人數最多的是南韓，共87萬8600人，較2025年同期大幅成長21.7%；其次為台灣，64萬3500人，較2025年成長19.7%。儘管北京當局要求民眾不要前往日本旅遊或留學，但中國4月仍有33萬700人訪日，拿下第三名，不過較2025年減少56.8%。第四名則是美國的33萬人，香港以22萬6000人拿下第五名。

觀光專家分析，導致2026年4月整體數據下滑的關鍵外部原因，在於歐美極度重視的「復活節假期」今年是在3月，因此歐美、北歐地區、菲律賓等市場4月的赴日人數大幅下降，僅剩法國逆勢成長，刷新法國單月赴日的歷史新高紀錄。包含台灣、韓國、越南在內等9個國家與地區，也還刷新了歷史上4月份的赴日人數最高紀錄。

雖然JNTO在官方報告中並未公開提及中東情勢，但未來幾個月航班與旅行意願仍可能受到影響。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 1 6641 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Threads玩笑成真！爆紅「龍鬚糖小哥」登桃猿開球
金泰希聊育兒當場哭了！　老公RAIN遭友罵翻委屈：我也有接小
再爆校園食物中毒！　12名學生嘔吐腹瀉
快訊／台股4檔「抓去關」
快訊／孫鵬現身曝狄鶯目前狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明怒批以色列「太不人道」！援助船遭扣押　點名逮捕納坦雅胡

UN秘書長：川習會無重大突破　習近平9月訪美成焦點

誰是川普接班人？范斯盧比歐「主持白宮記者會」　宛如2028試煉場

台灣4月「64萬人赴日」刷新歷史紀錄！櫻花季擠爆　僅次南韓奪亞軍

伊朗警告：美以若再度攻擊　戰火將「燒到中東以外」

韓星巴克「坦克日」文案踩雷！疑嘲諷歷史政治悲劇　民團怒告會長

中俄關係新高度！擴大聯合軍演、深化合作　俄軍同步核武操演

共和黨4人倒戈！美參院通過「限制川普對伊朗動武」　尚有3關卡

日本50年失蹤懸案「結局反轉」！人找到了　確認與北韓綁架無關

「人體交疊」雙雙倒地下管道！日本2工人墜落人孔　1死1命危

太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚

疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

房仲倒閉潮來了？這家卻逆勢狂開直營店！菜鳥躺領6萬底薪真相大公開 ft. 永慶房屋塗振宏｜地產詹哥老實說完整版 EP310

還原狄鶯失聯過程！孫鵬急打110...好心運將全程報警畫面曝

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

女員工「身首分離」慘死！丈夫接噩耗急奔診所　心碎：她人很好…

【520育兒禮包】卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

李在明怒批以色列「太不人道」！援助船遭扣押　點名逮捕納坦雅胡

UN秘書長：川習會無重大突破　習近平9月訪美成焦點

誰是川普接班人？范斯盧比歐「主持白宮記者會」　宛如2028試煉場

台灣4月「64萬人赴日」刷新歷史紀錄！櫻花季擠爆　僅次南韓奪亞軍

伊朗警告：美以若再度攻擊　戰火將「燒到中東以外」

韓星巴克「坦克日」文案踩雷！疑嘲諷歷史政治悲劇　民團怒告會長

中俄關係新高度！擴大聯合軍演、深化合作　俄軍同步核武操演

共和黨4人倒戈！美參院通過「限制川普對伊朗動武」　尚有3關卡

日本50年失蹤懸案「結局反轉」！人找到了　確認與北韓綁架無關

「人體交疊」雙雙倒地下管道！日本2工人墜落人孔　1死1命危

全障運第二度搭蔡勝雄奪金 七旬老將袁朝盛笑稱運氣好

北捷驚現「3秒膠」鹹豬手！痴漢抓胸被罵變態...黑歷史嚇壞人

台南芒果大豐收增產逾3成　陳亭妃爭取韓國延長降稅優惠

女童高燒癲癇後不治　台大醫剖析罕見腦部惡疾：致死率恐達7成

台灣虎航推AI旅遊服務　董座黃世惠：今年營收拚再創高峰

Threads玩笑成真！明洞龍鬚糖小哥登桃猿開球　穿99致敬柳賢振

「小滿」4生肖即將收割下半年好運　屬猴容易爆紅還有超強帶財運

揮別首日小低迷　邱文昇、柯茗碩雙人賽找回狀態奪金

首爾「全租房」神話幻滅！保證金暴漲110萬　月租也飆歷史新高

詹子賢撞到包繃帶！平野看到了：他沒事　江坤宇尚未進入實戰

根本在騙人生小孩　1歲寶寶上節目強忍眼淚不哭 #TXT

國際熱門新聞

正妹議員遭控當過AV女優！網瘋朝聖舊片

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！

3年不喝水只灌手搖飲！23歲千萬網紅罹血癌

即／調解失敗！　三星電子工會：明大罷工

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

美伊戰爭一觸即發！川普曝只差1小時下令

Mango創辦人墜崖亡案大逆轉！長子遭警帶走

剛果伊波拉疫情131死　WHO急列國際緊急事件

擁5.3億神卡！20歲妹靠寶可夢「身價估破21億」

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

川普出兵伊朗前1小時臨時喊卡：暫緩攻擊

普丁出訪中國　專機晚間將抵達北京

即／日本沖繩外海5.9地震！　最大震度5強

IPAC聲明：討論台灣未來必須有台灣參與

更多熱門

相關新聞

伊朗警告：美以若再度攻擊　戰火將燒出中東

伊朗警告：美以若再度攻擊　戰火將燒出中東

伊朗革命衛隊20日發出強硬警告，揚言若美國與以色列再度對伊朗發動攻擊，這場戰爭的火焰將燒出中東、蔓延至全球各地，美以兩國「意想不到之處」將遭受毀滅性打擊。

點名不信任美方行為　伊朗外長：感謝中國懷善意幫忙

點名不信任美方行為　伊朗外長：感謝中國懷善意幫忙

「川習會」談中東局勢　陸外交部：持續助力和談！

「川習會」談中東局勢　陸外交部：持續助力和談！

台人泰國酒吧大鬧　被當地人「圍毆打死」

台人泰國酒吧大鬧　被當地人「圍毆打死」

提終戰方案遭川普打槍！伊朗：沒要求任何讓步

提終戰方案遭川普打槍！伊朗：沒要求任何讓步

關鍵字：

訪日旅遊中東局勢櫻花季台灣旅客中國旅遊

讀者迴響

熱門新聞

女兒赴美留學「看不起台灣學校」？賈永婕認了：是的

女鮪魚爆不倫「車吻人夫富二代」！秘戀半年

賴清德宣布：0到18歲每月成長津貼5000元　規劃1000億助產業升級

今「五火當旺」超強天赦日　4生肖一定要拜拜

林俊傑不藏了！ 曬女友畢業同框照放閃　「超寵男友視角」曝光

砸2.8萬買魚油！她吞半年血壓沒降　營養師揭「吃錯時間」

他罹癌「關鍵生活習慣」　家人無奈：怎麼勸都改不掉

個性最自私的三大星座！

14歲遭拖進房間性侵！AOA珉娥輕生獲救　等了18年「加害者終認罪」

女星白白斬斷4年無性婚姻！「連孩子都靠試管」

年僅7歲！金鐘兒童主持人病逝　母悲痛曝死因：沒能等到妳回來

「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭

被指小三女鮪魚回應了　跟BMW男關係一次講清楚

房東要求遷離！25年女租客拒搬喊「有優先承購權」

正妹議員遭控當過AV女優！網瘋朝聖舊片

更多

最夯影音

更多
太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚

太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚
疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面