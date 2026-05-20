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韓星巴克「坦克日」文案踩雷！疑嘲諷歷史政治悲劇　民團怒告會長

▲▼韓國星巴克位於南韓首爾的門市。（圖／達志影像）

▲韓國星巴克位於南韓首爾的門市。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓1980年5月18日爆發光州民主化運動，全斗煥指揮戒嚴均動用坦克掃射鎮壓民眾。本月18日，迎來第46周年紀念日；豈料，韓國星巴克卻推出「坦克日」（Tank Day）促銷活動，宣傳販售保溫鋼杯，其文宣更使用「猛敲桌子」等嘲諷學運人士字眼。如今，韓國星巴克所屬的新世界集團會長鄭溶鎮，遭公民團體向警方提告。

根據《韓聯社》，事件起於韓國星巴克於5月18日當天透過App推廣「坦克杯系列」商品，行銷內容使用「518坦克日」、「猛敲桌子」等字句，引發外界聯想起現代政治史的恐怖記憶，包括1980年光州事件戒嚴軍動用坦克鎮壓市民，以及1987年學運人士朴鐘哲遭警方以水刑拷問致死事件，對受害者構成名譽毀損。

隨著爭議擴大，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」向首爾警察廳遞交告發狀，要求以侮辱及名譽毀損等罪嫌，追究新世界集團會長鄭溶鎮、因此事而遭開除的韓國星巴克執行長孫貞鉉（音譯）等相關人士的責任。

▲▼韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

▲▼韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

▲▼韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

面對輿論壓力，韓國星巴克日前已刪除相關行銷內容，並對外公開致歉，強調對於使用不當措詞引發歷史聯想一事深感抱歉。同時，韓國星巴克也向518光州事件罹難者、相關團體、光州市民以及朴鐘哲遺屬表達歉意。

然而，風波卻並未平息！光州當地星巴克門市出現明顯冷清景象。現場觀察，光州市西區一間門市在午餐尖峰時段，僅約4組客人進店消費，約50個座位大多空置，氣氛安靜異常；光州市北區另一間約100席的門市，也僅有5名顧客停留。部分員工坦言，與平時相比「確實感覺客人變少」，但未透露具體營收影響。

►韓國星巴克「坦克日」行銷！譏諷民主運動炎上　集團震怒開除高層

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