誰是川普接班人？范斯盧比歐「主持白宮記者會」　宛如2028試煉場

▲盧比歐5日主持白宮記者會。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

白宮簡報室意外成為2028年總統大選試煉場。美國國務卿盧比歐、副總統范斯輪流替正在休育嬰假的白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）代班主持記者會，各自在全國面前展示截然不同的政治風格與領導魅力，引發「誰是川普接班人」的熱烈討論。

《華盛頓郵報》報導，面對白宮簡報室數十名記者的激烈發問，2人都難以掌控局面並安排發言順序。范斯點名記者時坦承「用食指不像我以為的那麼準確」，盧比歐則因不知道記者的姓名致歉，「你們能戴上名牌嗎？這能夠幫上大忙」，引發哄堂大笑。

儘管范斯和盧比歐都是川普堅定支持者，不論是誰接班也都將繼承川普政策的後續影響力，但他們也各自代表川普陣營的不同派系，可能對共和黨的未來發展方向提供不同願景。

范斯難題纏身 大嗆媒體引關注

副總統范斯（JD Vance）19日主持記者會時，儘管試圖營造輕鬆氛圍，也成功引發笑聲，但在55分鐘內面臨一系列關於過去發言立場的問題。

面對記者追問川普貪腐指控，范斯毫不客氣地反擊，「提問有2種方式，一種是直接問問題、得到答案，另一種是先發表演說，『副總統，您和總統和整個內閣都是可怕的壞人』，然後問題是『你怎麼敢？』拜託，老兄，你問這些問題時能不能客觀點？」這番言論旋即被白宮X帳號剪輯傳播，符合川普陣營一貫的「反擊媒體」風格。

▼范斯19日代班主持記者會時，面臨一系列難題。（圖／達志影像／美聯社）



盧比歐略勝？幽默+外交知識成亮點

相較之下，盧比歐（Marco Rubio）似乎在白宮記者會上略勝一籌。他2週前代班時，多次以幽默方式化解記者提問，49分鐘的記者會上，大部分問題都與伊朗戰爭有關，成為展現其深厚外交知識的絕佳平台。

被問及對美國的期望時，盧比歐更以一段充滿感召力、具備競選風格的回答引發廣泛共鳴，片段迅速在各大媒體與社群平台瘋傳。他獲得許多共和黨重要成員高度評價，甚至被讚為具備成為總統的特質，就連大金主馬斯克（Elon Musk）也轉發推薦。

▼范斯與盧比歐都被視為川普接班人的熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）



范斯or盧比歐？川普這麼說

范斯與盧比歐都被視為「川普接班人」的熱門人選，但他們始終否認存在競爭關係，並且持續淡化角逐2028年大選的野心。

盧比歐去年接受《浮華世界》（Vanity Fair）採訪時曾表示，若范斯參選，自己「將是第一批支持者之一」。他最近接受NBC採訪時再度表達支持，並形容范斯「將是一名出色的候選人」。

范斯上週也向記者形容盧比歐是「非常、非常親密的朋友」，19日被一名記者稱為未來候選人時回應，「首先，我不是潛在的未來候選人，我是副總統，而且我真的很喜歡我的工作，盡可能努力把工作做到最好。」

川普曾經表示，范斯與盧比歐攜手競選將是完美組合，但也強調他並未單獨替任何一人背書。

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