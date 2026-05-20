中俄關係新高度！擴大聯合軍演、深化合作　俄軍同步核武操演

▲習普會今日在北京登場。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

「習普會」今（20）日在北京登場，習近平與普丁親自簽署戰略合作聯合聲明，宣布擴大聯合軍演，中俄官員也共同簽署約20份合作文件。峰會舉行之際，俄羅斯同步展開核武操演，動員逾6.4萬名人員及大量軍事力量，引發外界關注。

互讚穩定合作 中俄關係新高度

習近平率先在聯合記者會上表示，中俄關係如今已達戰略夥伴的最高級別，兩國將密切保持戰略溝通與所有層級交流，互相強化支持，並加速人工智慧（AI）及科技創新領域合作。

普丁隨後致詞感謝北京盛情款待，並稱俄中都在國際舞台上發揮穩定局勢的作用，應該共同反對「所有單方面霸凌與違逆歷史的行動」。他也表示，兩國關係已達到前所未有的新高度，莫斯科隨時準備持續向中國供應能源，並指出雙方在再生能源領域合作潛力龐大。

而在會後聯合聲明中，中俄宣布持續強化兩軍之間的情誼並擴大聯合軍事演習，還宣稱必須解決烏克蘭戰爭的根源問題，才能實現永久和平。莫斯科則讚賞了中國在這場衝突上的客觀與公正立場。

《天空新聞》指出，目前尚不清楚普丁認為的霸凌源自何處，但他自2022年2月起發動的烏克蘭全面入侵戰爭至今仍未停歇。2位領導人均未在記者會上接受媒體提問。

同步核武演習 莫斯科與盟友合作

峰會進行之際，俄羅斯國防部宣布進行了涉及「最高備戰狀態」的核武操演，動員超過6.4萬名官兵、200套飛彈發射系統、140架戰機及80艘水面艦艇與潛艦參與，部分演習更聚焦於「部署在白俄羅斯境內核武器的聯合操演」。

白俄羅斯作為克里姆林宮親密盟友，本週稍早也公布核武演習相關訊息。