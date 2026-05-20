輸到脫褲！法國球星丟分氣噗噗　網球場上當眾脫褲驚呆全場

圖文／鏡週刊

近日在德國舉行的漢堡網球公開賽出現一段令人意外的畫面，一名法國球星在丟分後疑似情緒失控，直接在場中央把褲子脫到腳踝，引發全場驚呼，裁判也立即給予警告。

▲ 穆特來不及救球丟掉1分後，竟氣得直接在場上脫褲。（翻攝自X）

漢堡ATP 500錦標賽在當地時間週一（18日）進行男子32強賽事，現時世界排名32的27歲法國好手柯倫丁穆特（Corentin Moutet），對上西班牙的26歲選手亞利安卓達維多維奇福吉納（Alejandro Davidovich Fokina）（世界排名23）。

綜合外媒報導，該場比賽第一盤，達維多維奇福吉納以3比2領先的情況下，試圖以一記高吊球突破穆特的防守，穆特不斷跑動回防，儘管幾次成功回擊，仍被對手逮到機會，一記大角度抽球打穿防線，成功得分。

來不及回防而丟分的穆特情緒相當失落，竟然氣得直接就在場中央眾目睽睽之下，把自己的短褲拉到腳踝。現場觀眾發出一陣驚呼，不敢相信眼前看到的，有人發出笑聲，有人還對他吹口哨。

不過很快他就把褲子穿回來，隨後又怒甩球拍發洩情緒，而穆特也因為當眾脫褲的行為，違反運動精神，被裁判給予警告。

場上脫褲非首例 22年前的他贏球了

事實上，這不是第一次有人在網球場上公然脫褲，最著名的例子是2004年的法網公開賽，當時俄羅斯選手馬拉特薩芬（Marat Safin）是在得分後興奮脫褲慶祝，但同樣被裁判警告，不過最終仍順利贏得比賽並晉級。

但穆特就沒這麼好運了。他此役居於下風，就算脫了褲子也沒能改變什麼，最終被達維多維奇福吉納以6-4、6-4直落二擊敗，止步32強。

Le Français a écopé d'un avertissement suite à ce geste face à Davidovich Fokina à Hambourg ????



Suivez le meilleur du tennis sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/8Q0RXqCNvS — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 18, 2026

更多鏡週刊報導

羅馬觀光客必買！帥了23年「性感神父月曆」 本尊認了：根本沒當過神父

女客崩潰「什麼都拍到了！」Under Armour台中Lalaport試衣間竟裝監視器 臉書回應網罵翻

桃園地方人士性騷女助理！畫面全都錄「竟反嗆要告」 科技董座身分曝光：超愛蹭立委