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共和黨4人倒戈！美參院通過「限制川普對伊朗動武」　尚有3關卡

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 參議院通過限制川普對伊朗動武的決議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國參議院19日以50票贊成對47票反對，通過一項程序性表決，推動限制總統川普對伊朗動武權力的決議，其中4名共和黨議員罕見倒戈跨黨投票。此舉被外界視為國會對川普伊朗政策的一記警告，但這份決議距離正式生效仍有重重關卡。

4共和黨議員罕見倒戈

綜合《美聯社》等外媒，倒戈的共和黨議員包括肯塔基州的保羅（Rand Paul）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski），以及最受矚目的路易斯安那州凱西迪（Bill Cassidy）。

凱西迪上周才在共和黨初選中被川普力挺的對手擊敗，此次表態支持限制川普動武權限的決議，普遍被指與初選失利有關。民主黨方面則僅賓州的費特曼（John Fetterman）投下反對票。

援引《戰爭權力決議》　川普主張不受限

這份決議援引1973年《戰爭權力決議》（War Powers Resolution），該法明定總統若未獲國會授權派兵，須於60天內終止軍事行動。川普政府雖在5月1日以「停火即代表敵對行動終止」為由主張不受限制，但美軍目前仍持續封鎖伊朗港口，衝突實質上並未結束。

提案人、維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）批評，川普將伊朗的和平提案「丟進垃圾桶」，根本不與國會分享，「停火期間正是展開討論的最佳時機，而不是等到戰火重燃。」

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則在表決後表示，「共和黨人開始分裂，制衡川普的動能正在累積，我們不會放手。」

決議生效仍有3大關卡

但決議仍需多項程序才會生效，19日缺席程序性表決的3名共和黨議員若返回投票，結果隨時可能逆轉；且即便參議院正式通過決議，還須送交共和黨主導的眾議院，但上周一項類似決議才在眾院以些微差距被否決。就算兩院均通過，川普幾乎一定會動用否決權，國會還需在參眾兩院各取得2/3多數才能推翻總統否決。

川普19日放話，一旦談判破局，最快幾天內將重啟對伊朗的軍事打擊行動。因卡達、沙烏地阿拉伯與阿聯等3國領袖致電請求給予更多時間斡旋，盼能促成伊朗核武問題相關協議，他才在美軍發動新一波「大規模攻勢」的1小時前喊停。

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