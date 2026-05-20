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真實版吉伊卡哇「討伐棒」！日大叔遭熊襲生還　自製驅熊神器爆紅

記者吳美依／綜合報導

日本岩手縣男子佐藤誠志3年前憑著一根木棒從熊口逃生後，將九死一生的經驗化為商機，自行研發「驅熊桿」協助民眾自我防衛，不僅商品熱銷，更因造型神似「吉伊卡哇」的「討伐棒」而引發熱議。

採菇遭母熊攻擊　他九死一生

《讀賣新聞》報導，2023年9月，佐藤誠志在岩泉町早坂高原附近的山林採集香菇時，不慎撞見爬樹的小熊，還來不及反應，就被一心保護幼崽的母熊攻擊。

情急之下，他死命揮舞原本用來當作登山杖的160公分木棒，雖然搏鬥過程中仍遭母熊咬傷手肘與大腿，並且留下永久疤痕，但仍幸運保住一命，「要不是有那根木棒頂著，我的臉部恐怕早就遭到攻擊」，甚至可能因此喪命。

▼佐藤自行研發的「驅熊桿」銷量亮眼。（圖／翻攝genseirinnok.thebase.in）

▲▼真實版吉伊卡哇「討伐棒」！日大叔遭熊襲生還　自製驅熊神器爆紅。（圖／翻攝genseirinnok.thebase.in）

研發驅熊桿　傳授防身心法

於是，佐藤著手研發專門用來擊退熊隻的防衛工具，這款「驅熊桿」採用輕巧且堅固的鋁合金材質製成，頂端設計成雙叉狀，目前共推出7款型號，長度介於115至170公分之間，為了應對熊隻極其敏捷的動作，特別經過輕量化設計，最輕款式僅約500公克。研發過程中，他也積極向當地獵友會請益並修正設計。

佐藤與母熊正面搏鬥後，深刻體會到「保持距離」多麼重要，他也把防衛心法寫入使用說明，「要用刺的，不要用打的」，以免在高舉桿子時露出破綻，反遭熊隻瞬間拉近距離；「刺中後要立刻縮回」，以免桿子被熊隻奪走。

▼日本近期頻傳熊襲事件。（示意圖／VCG）

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

持續熱銷　神似討伐棒爆紅

佐藤原本就在網路上經營山菜、香菇及寵物用品的電商生意。自從去年春季將「驅熊桿」上架後，詢問與訂購的電話絡繹不絕，累計銷量已突破800支，預計本月突破售出1000支大關。許多網友討論這款商品時，也紛紛貼出動漫作品截圖表示，「這根本就是吉伊卡哇的討伐棒吧」、「這是『大支版』的討伐棒啊！」

「驅熊桿」定價7800至2.7萬日圓（約新台幣1550元至5370日圓），購買客群包括山區居民、登山客、電力公司、測量公司等，就連近期頻繁有熊出沒的青森縣警察局都下單採購，今年起更被選為岩泉町「故鄉納稅」（地方創生捐款）的公家贈品。

面對日益嚴重的熊隻出沒問題，現年59歲的佐藤呼籲，「前往山區時，隨身攜帶警報器或哨子、盡可能避免與熊正面相遇是最基本的。與此同時，做好『萬一真的遇上了』的心理準備與工具防範，也是不可或缺的生存課。」

 

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