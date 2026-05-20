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伊朗放行！韓籍油輪「驚險通過」荷莫茲海峽　載200萬桶原油沒付費

▲▼HMM散貨船「樹木號」停靠荷莫茲海峽時爆炸起火，目前正等候移送至杜拜。（圖／VCG）

▲HMM散貨船「樹木號」停靠荷莫茲海峽時爆炸起火，目前正等候移送至杜拜。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國與伊朗衝突持續升溫，受困在荷莫茲海峽的南韓船舶有最新進展。南韓政府今（20）日下午證實，在與伊朗當局協商後，1艘由南韓航運公司經營的油輪已開始通過荷莫茲海峽，且未向伊朗支付任何「通行費」。該船載有約200萬桶原油，其餘25艘仍受困海峽內的南韓相關船舶，政府也正持續與伊朗交涉，爭取安全放行。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部表示，目前正在穿越荷莫茲海峽的船舶，是由HMM（現代商船、韓新遠洋）經營的油輪「環球勝利號」（Universal Winner）。該船與日前遭攻擊的貨運船樹木號屬於同一間公司，原本停留在卡達附近海域，昨（19）日起依照伊朗指定航道開始移動。

南韓外交部長趙顯20日出席國會外交統一委員會時透露，「就在此時此刻，我們的油輪正在與伊朗方面協商，離開荷莫茲海峽。」他指出，南韓政府已與伊朗完成協調，船舶自19日起開始航行，目前正小心翼翼地通過海峽，船上載有約200萬桶原油。

南韓外交部強調，儘管船隻是依照伊朗方面指定的航道航行，但南韓政府或船公司並未支付任何「通行費」或其他形式的代價。南韓外交部官員趙顯表示，「為了船舶安全，我們與包括伊朗在內的相關國家進行協調，沒有產生任何費用。」

▲▼伊朗外交部長阿拉格齊、南韓外交部長趙顯17日進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉格齊、南韓外交部長趙顯17日進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

對於外界質疑，伊朗此次放行是否與日前「樹木號」遭攻擊事件有關，南韓政府則持保留態度。南韓政府消息人士透露，自從美伊戰事爆發後，已透過4次外長通話、派遣外交特使等方式與伊朗持續溝通，並多次要求允許南韓船舶通行，因此此次放行應是外交協商成果，而非與攻擊事件直接相關。

不過，報導指出，由於外界普遍認為攻擊「樹木號」的勢力與伊朗有關，因此也有分析認為，伊朗可能是在面對南韓外交壓力及國際社會批評下，才同意讓部分船隻離開海峽。

據悉，伊朗18日晚間，透過南韓駐伊朗大使館通知「可以通行」。時間點正好是在趙顯與伊朗外交部部長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）通話、要求伊方回顧並說明「樹木號」遇襲的當天。

目前南韓政府仍持續與伊朗協商，希望讓其餘25艘船舶也能安全離開荷莫茲海峽。南韓政府優先考量是否有大量南韓籍船員，以及是否載運南韓急需貨物等條件，決定優先協助哪些船隻通行。

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