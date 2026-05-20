川普「暫緩攻擊」伊朗！2艘中國油輪駛出荷莫茲海峽　油價有望下跌

▲一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在美國總統川普、副總統范斯釋出美伊談判出現進展的樂觀訊號之際，兩艘載運原油的中國油輪於當地時間20日順利駛出荷莫茲海峽，市場解讀中東緊張局勢有降溫跡象，帶動國際油價回落。外界關注，美國與伊朗是否有機會達成停火或框架協議，但整體情勢仍充滿不確定性。

根據《路透社》，倫敦證券交易所（LSEG）、航運貿易分析平台Kpler的數據顯示，兩艘中國籍油輪於20日通過荷莫茲海峽，合計運載約400萬桶原油。該海峽為全球最重要的能源運輸咽喉要道，近期因美國與伊朗緊張情勢升溫，一度出現油輪滯留與航運風險升高情況，全球能源市場神經緊繃。

川普強調，戰事「很快就會結束」，並透露原本已接近下令向伊朗展開軍事行動，但因德黑蘭方面提出新方案而決定暫緩。他表示，伊朗方面「非常渴望達成協議」，但若談判破裂，美方仍不排除採取進一步軍事手段。

范斯則在白宮簡報會中指出，美伊談判確實出現一定進展，但也坦言伊朗內部立場分歧，使得談判方向不夠明確，美方正試圖劃清紅線，以避免誤判。

市場面迅速反應政治訊號變化，國際油價一度下滑，布蘭特原油最低觸及每桶110.16美元後收斂跌勢。Fujitomi證券分析師田澤敏隆（Toshitaka Tazawa）指出，投資人正密切觀察美伊是否能真正走向協議，但由於白宮立場多次變動，市場仍偏向觀望，難以明確押注和平走向。

伊朗方面則透過國營媒體提出新一輪和平方案，內容涵蓋全面停止包括黎巴嫩在內的敵對行動、要求美軍撤離部分周邊區域、解除制裁、返還凍結資金等條件，甚至賠償戰爭損失。不過，美方評估認為，相關內容與先前提案差異有限，談判實質突破仍有距離。