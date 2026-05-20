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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美學者：台海緊張源於中國脅迫　習近平影響川普說法

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平,川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣問題是上週川習會的焦點議題之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

紐約智庫外交關係協會（CFR）亞洲研究員石可為（David Sacks）表示，習近平對川普進行的台灣議題簡報，內容大量聚焦中國歷史觀點，可能導致川普形成「台海緊張多由台灣引發」的錯誤認知。他指出，台海緊張源於北京對台脅迫，重點應是中國，而非台灣或總統賴清德。

石可為19日在亞洲協會（Asia Society）舉辦的線上論壇表示，川普返美途中在空軍一號上引述的說法，即數千年來台灣都是中國一部分等歷史論述，「基本上是在重述從習近平那邊聽到的說法，因為這並非川普理解或學到的歷史」。

石可為認為，川習會簡報可能導致川普認為台海緊張主要源於台灣及總統賴清德，但真正根源應是北京對台脅迫，矛頭應指向中國，而非台灣或總統賴清德，「川普似乎在某種程度上被說服相信台灣正在追求獨立並採取積極行動，但這並非事實」。

▼川普曾說軍售案是很好的談判籌碼。圖為愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

川普曾形容，待處理的軍售案是很好的談判籌碼，也曾透露會跟習近平討論對台軍售，引發美國對台「六項保證」的質疑。1982年雷根政府時期確立的「六項保證」，其中一項內容即要求美國不會就對台軍售議題向中國徵詢意見。

石可為表示，對日本與菲律賓等國而言，這代表美國盟友與夥伴的安全都是可談判的，恐怕形成破壞性先例。

此外，北京釋出訊息稱大規模軍售將破壞習近平回訪華府、出席APEC與G20的計畫，導致軍售案延宕至少1年。石可為指出，中國不希望軍售案凸顯美國對台政治支持，因此若華府比照針對其他夥伴的做法，「依準備好的合約持續進行及公布，避免積累，相信北京的反應會低很多。」

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