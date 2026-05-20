　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年僅20歲！　她擁6萬張寶可夢卡「總價估破21億」破世界紀錄

有片／20歲女孩擁6萬張寶可夢卡　專家曝10位數驚人總值

圖文／鏡週刊

年僅20歲的瑞士女孩喬琳娜（Jolina Gisele）近日成為熱門話題，全因她手裡握有超過6萬張的寶可夢卡牌，數量多到有望刷新金氏世界紀錄。這批寶可夢卡收藏的總值高得嚇人，專家估算總值可能突破5000萬英鎊，折合新台幣大約21億元，有些極稀有單卡甚至一張就能值新台幣4000萬元。由於這筆財富實在太誘人，她的家人根本不敢把卡片繼續擱在家裡，早就悄悄打包護送到專業的保險庫嚴密看管。

蒐集卡片的溫馨故事

回想喬琳娜從7歲踏入這條收集之路，背後其實藏著一段溫馨故事。小時候的她不擅長社交，寶可夢卡牌成了她和同學聊天、交朋友的橋梁，更是她與爸爸拉近距離的共同興趣。原本只是父女倆的日常娛樂，沒想到後來演變成規模驚人的收藏計畫。全球寶可夢金氏世界紀錄目前的保持者是4萬8339張，但喬琳娜早就超過6萬張大關。

天價寶可夢卡她也有

她手中最珍貴的藏品莫過於2張插畫家皮卡丘Pikachu Illustrator卡牌，這款夢幻神卡在今年3月的美國拍賣會上，曾創下單張140萬美元（約新台幣4500萬元）的成交紀錄，另一張獲得PSA 10滿分認證的版本甚至傳出以1650萬美元（約新台幣5.3億元）的天價賣出，令人大開眼界。

寶可夢卡竊案層出不窮

隨著卡牌市場在疫情期間迎來爆發性成長，價值暴增的背後也衍生出不少治安隱憂。近年來全球各地的寶可夢卡竊案層出不窮，今年4月法國就發生武裝歹徒搶走價值新台幣1100萬元卡牌的案件，美國的卡牌店也頻頻被小偷光顧。喬琳娜的母親透露以前女兒的寶貝卡片可是塞滿家裡一整間屋子，如今為了防盜安全，不得不把卡片全數轉移到機密的專業倉儲。

童年卡冊非賣品

現在這家人打算尋找有緣人整批打包收購，而不是分散零星拍賣。喬琳娜的父親感性地說，這些卡片見證了女兒的成長，最希望未來能遇到真正懂卡、愛卡的收藏家接手，甚至是放到博物館公開展示。不過父親也特別提到，無論開出多高的價格，喬琳娜小時候最一開始使用的那一本童年卡冊永遠都是非賣品，因為那份溫暖的家庭回憶是無價的。

更多鏡週刊報導
日本美女議員驚傳拍過素人AV　神祕痣痕洩底全網瘋傳
擎天崗輸慘！西班牙極樂海島滿是「多人連結」　活春宮隨處可見居民崩潰
羅馬觀光客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：根本沒當過神父

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 1 6641 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奪命畫面曝！「違規大戶」撞死騎士　黑歷史讓人怒了
府院送0到18歲大禮包！　未來成年至少有36萬可用
失聯48hrs！台中市府女員工陳屍辦公室
柯文哲怒了：再掛下去就把「賴清德」刻在上面
震撼！西門町62年地標宣布熄燈　傳奇「最雷第九廳」成絕響
0到18歲每月5000元補助救生育　律師喊反對：太天真
飆罵賴清德「莊孝維」　鄭麗文狂拍桌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「人體交疊」雙雙倒地下管道！日本2工人墜落人孔　1死1命危

伊朗放行！韓籍油輪「驚險通過」荷莫茲海峽　載200萬桶原油沒付費

真實版吉伊卡哇「討伐棒」！日大叔遭熊襲生還　自製驅熊神器爆紅

俄羅斯高調當和事佬！　宣布全力協助調停「美伊談判」

輸到脫褲！法國球星丟分氣噗噗　網球場上當眾脫褲驚呆全場

川普「暫緩攻擊」伊朗！2艘中國油輪駛出荷莫茲海峽　油價有望下跌

5人潛水團葬身鯊魚洞　專家推測「遭吸入洞穴」耗盡氧氣亡

年僅20歲！　她擁6萬張寶可夢卡「總價估破21億」破世界紀錄

油價飆50%只是「小錢」？川普：伊朗擁核武風險更大　籲民眾再忍忍

日韓會談驚喜互動曝　高市早苗、李在明「互換試戴眼鏡」笑開懷

太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚

疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

房仲倒閉潮來了？這家卻逆勢狂開直營店！菜鳥躺領6萬底薪真相大公開 ft. 永慶房屋塗振宏｜地產詹哥老實說完整版 EP310

還原狄鶯失聯過程！孫鵬急打110...好心運將全程報警畫面曝

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

女員工「身首分離」慘死！丈夫接噩耗急奔診所　心碎：她人很好…

【520育兒禮包】卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

「人體交疊」雙雙倒地下管道！日本2工人墜落人孔　1死1命危

伊朗放行！韓籍油輪「驚險通過」荷莫茲海峽　載200萬桶原油沒付費

真實版吉伊卡哇「討伐棒」！日大叔遭熊襲生還　自製驅熊神器爆紅

俄羅斯高調當和事佬！　宣布全力協助調停「美伊談判」

輸到脫褲！法國球星丟分氣噗噗　網球場上當眾脫褲驚呆全場

川普「暫緩攻擊」伊朗！2艘中國油輪駛出荷莫茲海峽　油價有望下跌

5人潛水團葬身鯊魚洞　專家推測「遭吸入洞穴」耗盡氧氣亡

年僅20歲！　她擁6萬張寶可夢卡「總價估破21億」破世界紀錄

油價飆50%只是「小錢」？川普：伊朗擁核武風險更大　籲民眾再忍忍

日韓會談驚喜互動曝　高市早苗、李在明「互換試戴眼鏡」笑開懷

「第一美男」尊龍身世極坎坷！孤兒翻身變溥儀　坂本龍一爆：片場跟他冷戰

槓上！遭賈永婕稱「老人家」　周玉蔻怒回擊：論述空洞只能打年齡牌

強化獨居長者照顧服務　竹市府辦關懷訪視教育訓練

AI資料庫遭游淑慧酸「假掰之槌」 沈伯洋：她的質詢意見也在裡面

千金股雍智連5根跌停今攻漲停　提前開獎單月獲利年增227%

暖心即戰力！實習警英語神助攻　助南非父女平安團聚

卓伯源胞弟侵佔馬英九競選經費1800萬　服刑1年7月獲假釋

臺北林延栓、楊孟璋合作無間　全障運保齡球雙人賽摘金

推動優化偏鄉安居環境　台東縣核定逾1.4億元改善教師宿舍

「人體交疊」雙雙倒地下管道！日本2工人墜落人孔　1死1命危

【還原狄鶯失聯過程】孫鵬急打110...好心運將全程報警畫面曝

國際熱門新聞

正妹議員遭控當過AV女優！網瘋朝聖舊片

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！

3年不喝水只灌手搖飲！23歲千萬網紅罹血癌

即／調解失敗！　三星電子工會：明大罷工

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

美伊戰爭一觸即發！川普曝只差1小時下令

Mango創辦人墜崖亡案大逆轉！長子遭警帶走

剛果伊波拉疫情131死　WHO急列國際緊急事件

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

川普出兵伊朗前1小時臨時喊卡：暫緩攻擊

普丁出訪中國　專機晚間將抵達北京

即／日本沖繩外海5.9地震！　最大震度5強

IPAC聲明：討論台灣未來必須有台灣參與

越男「乳霜罐卡肛門」爆痛送醫！醫師聽傻眼

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女兒赴美留學「看不起台灣學校」？賈永婕認了：是的

女鮪魚爆不倫「車吻人夫富二代」！秘戀半年

賴清德宣布：0到18歲每月成長津貼5000元　規劃1000億助產業升級

林俊傑不藏了！ 曬女友畢業同框照放閃　「超寵男友視角」曝光

今「五火當旺」超強天赦日　4生肖一定要拜拜

砸2.8萬買魚油！她吞半年血壓沒降　營養師揭「吃錯時間」

他罹癌「關鍵生活習慣」　家人無奈：怎麼勸都改不掉

14歲遭拖進房間性侵！AOA珉娥輕生獲救　等了18年「加害者終認罪」

個性最自私的三大星座！

「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭

正妹議員遭控當過AV女優！網瘋朝聖舊片

被指小三女鮪魚回應了　跟BMW男關係一次講清楚

房東要求遷離！25年女租客拒搬喊「有優先承購權」

女星白白斬斷4年無性婚姻！「連孩子都靠試管」

女員工探頭遭貨梯猛夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

更多

最夯影音

更多
太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚

太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚
疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面