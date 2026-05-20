年僅20歲！　她擁6萬張寶可夢卡「總價估破21億」破世界紀錄

圖文／鏡週刊

年僅20歲的瑞士女孩喬琳娜（Jolina Gisele）近日成為熱門話題，全因她手裡握有超過6萬張的寶可夢卡牌，數量多到有望刷新金氏世界紀錄。這批寶可夢卡收藏的總值高得嚇人，專家估算總值可能突破5000萬英鎊，折合新台幣大約21億元，有些極稀有單卡甚至一張就能值新台幣4000萬元。由於這筆財富實在太誘人，她的家人根本不敢把卡片繼續擱在家裡，早就悄悄打包護送到專業的保險庫嚴密看管。

蒐集卡片的溫馨故事

回想喬琳娜從7歲踏入這條收集之路，背後其實藏著一段溫馨故事。小時候的她不擅長社交，寶可夢卡牌成了她和同學聊天、交朋友的橋梁，更是她與爸爸拉近距離的共同興趣。原本只是父女倆的日常娛樂，沒想到後來演變成規模驚人的收藏計畫。全球寶可夢金氏世界紀錄目前的保持者是4萬8339張，但喬琳娜早就超過6萬張大關。

天價寶可夢卡她也有

她手中最珍貴的藏品莫過於2張插畫家皮卡丘Pikachu Illustrator卡牌，這款夢幻神卡在今年3月的美國拍賣會上，曾創下單張140萬美元（約新台幣4500萬元）的成交紀錄，另一張獲得PSA 10滿分認證的版本甚至傳出以1650萬美元（約新台幣5.3億元）的天價賣出，令人大開眼界。

寶可夢卡竊案層出不窮

隨著卡牌市場在疫情期間迎來爆發性成長，價值暴增的背後也衍生出不少治安隱憂。近年來全球各地的寶可夢卡竊案層出不窮，今年4月法國就發生武裝歹徒搶走價值新台幣1100萬元卡牌的案件，美國的卡牌店也頻頻被小偷光顧。喬琳娜的母親透露以前女兒的寶貝卡片可是塞滿家裡一整間屋子，如今為了防盜安全，不得不把卡片全數轉移到機密的專業倉儲。

童年卡冊非賣品

現在這家人打算尋找有緣人整批打包收購，而不是分散零星拍賣。喬琳娜的父親感性地說，這些卡片見證了女兒的成長，最希望未來能遇到真正懂卡、愛卡的收藏家接手，甚至是放到博物館公開展示。不過父親也特別提到，無論開出多高的價格，喬琳娜小時候最一開始使用的那一本童年卡冊永遠都是非賣品，因為那份溫暖的家庭回憶是無價的。

更多鏡週刊報導

日本美女議員驚傳拍過素人AV 神祕痣痕洩底全網瘋傳

擎天崗輸慘！西班牙極樂海島滿是「多人連結」 活春宮隨處可見居民崩潰

羅馬觀光客必買！帥了23年「性感神父月曆」 本尊認了：根本沒當過神父