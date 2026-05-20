法新：川普6月將出席G7峰會！　前一天先在白宮慶生

▲美國白宮一名官員透露，總統川普將出席G7峰會。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

儘管美國與盟友之間在伊朗核問題及關稅爭端上摩擦不斷，但美國白宮一名官員透露，川普已確認將於6月出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會。《法新社》報導，川普此行預計聚焦人工智慧、貿易及打擊犯罪等核心議題的討論。

本次G7峰會定於6月15日至17日，地點選在法國阿爾卑斯山麓的度假勝地埃維昂（Evian）。值得一提的是，法方當初為配合川普的行程安排，已事先調整峰會日期。因為峰會開幕前一天，也就是6月14日，正是川普80歲生日，他將留在白宮慶祝，並在白宮舉辦備受矚目的籠式格鬥賽。

根據美國媒體AXIOS的報導，川普希望藉此次峰會重點討論三個方向：人工智慧的發展與規範、貿易往來，以及跨國打擊犯罪行動。這三項議題均與當前全球政經局勢密切相關，預料將成為與會各國領袖交鋒的焦點。

此外，此次峰會的背景格外敏感。伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致國際油價急速攀升，川普已公開批評美國盟友未能協助疏通這條關鍵航道，言詞相當強硬。包括G7各成員國在內的西方陣營，正同時面對中東衝突外溢的經濟衝擊，以及美國加徵關稅帶來的雙重壓力，峰會前的外交氣氛顯得格外複雜。