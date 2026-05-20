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中俄會談登場！普丁撂成語喊「朋友」　習近平籲攜手建立世界秩序

▲▼ 俄中領導人20日閉門會談。普丁,習近平,普習會,習普會,。（圖／翻攝自克里姆林宮）

▲ 俄中領導人20日閉門會談。（圖／翻攝自克里姆林宮）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁於19日深夜飛抵北京，展開為期2天的國事訪問。20日上午人民大會堂前廣場舉行隆重歡迎典禮，中國國家主席習近平步下台階，在紅毯上與普丁握手。軍樂隊演奏兩國國歌後，兩人檢閱解放軍儀仗部隊。現場數十名兒童揮舞中俄兩國國旗，氣氛熱烈。

小範圍會談提前登場　普習開場致辭

歡迎儀式結束後兩人進入大會堂，較表定時間提前展開「小範圍會談」。習近平在開場致辭中表示，中俄兩國應在發展與振興的道路上相互扶持，並稱當前國際局勢「複雜多變，單邊霸權橫行」，作為聯合國安理會常任理事國，兩國應以長遠戰略眼光推動構建「更公正合理的全球治理體系」。

普丁依然稱習近平為「親愛的朋友」，並稱俄中關係已達到前所未有的高度，還援引中國諺語「一日不見，如隔三秋」表達對此次會面的期盼。他同時指出，過去25年來俄中兩國貿易額成長逾30倍，雙邊經貿關係「展現良好動能」。他也強調，俄羅斯在中東局勢持續動盪之際，依然是「可靠的能源供應國」。

▲▼ 俄中領導人20日閉門會談。普丁,習近平,普習會,習普會,。（圖／翻攝自克里姆林宮）

▲ 兩人並肩走過紅毯。（圖／翻攝自克里姆林宮）

行程曝光　將簽署合作文件、茶敘作結

根據議程，小範圍會談結束後將舉行兩國代表團參與的「大範圍會談」，俄國外長拉夫羅夫也將與中國外長王毅另行會談。

俄中預計將簽署深化戰略合作的相關文件，並發表聯合聲明。普丁此行還將會見中國工程師、拜會國務院總理李強、與習近平共同出席俄中關係主題攝影展，並以茶敘為訪問收尾。

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