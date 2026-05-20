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美國男冷血殺妻棄屍！　秒拿「亡妻婚戒」向新女友求婚

▲▼冷血殺妻案！狠夫拿亡妻婚戒向 Tinder 新歡求婚成功。（圖／道奇郡警方）

▲艾倫殺害妻子後，竟拿死者的婚戒向新女友求婚。（圖／道奇郡警方）

記者王佩翊／編譯

美國威斯康辛州一名43歲男子涉嫌殺害結縭多年的妻子並棄屍，隨後不僅立刻在臉書將感情狀態改為「喪偶」，更迫不及待地在交友軟體Tinder上尋找新歡。令人髮指的是，他竟然還拿亡妻的結婚戒指，向剛認識沒多久的新女友求婚成功。直到警方在兩人愛巢的垃圾桶內驗出失蹤妻子的血跡，這才揭穿這名冷血人夫的恐怖真面目。

根據Law and Crime報導，現年43歲的男子艾倫．尼爾森（Aaron Nelson），因涉嫌謀殺妻子亞莉克絲．尼爾森（Alexis Nelson）並藏匿屍體，遭警方逮捕。

法院文件顯示，這對夫妻最後一次共同現身，是在2025年3月29日，當時兩人共同居住在河狸壩（Beaver Dam），並被當地一間便利商店內的監視器拍下身影。隨後，亞莉克絲的手機訊號顯示她移動到了大約30英里外的桑普雷里（Sun Prairie），此後便人間蒸發。緊接著，艾倫就被發現購買了一個容量高達32加侖的巨型垃圾桶。

在妻子失蹤僅僅幾天後，艾倫便以「詹姆士．尼爾森（James Nelson）」的假名創立了一個全新的臉書帳號，並大喇喇地將感情狀態直接設定為「喪偶」。

2025年4月30日，艾倫透過知名交友軟體Tinder成功匹配到一名新女友。檢方指出，這名新歡向調查人員坦承，兩人進展極快，在2025年5月底前就已經同居。然而，當警方上門向這名新女友查訪時，眼尖的辦案人員瞬間注意到她手上戴著閃亮的訂婚戒指，經比對後證實，該枚戒指正是屬於失蹤的亞莉克絲所有。

警方2025年6月在艾倫與新未婚妻的愛巢中，搜出了當初艾倫購買的那個32加侖大垃圾桶，經過科學鑑識，垃圾桶內部對亞莉克絲的血跡檢測呈現陽性反應。不僅如此，警方出動的專門搜屍犬，也在住家嗅出了強烈的人體遺體腐爛氣味。

儘管艾倫用盡心機藏匿屍體，導致妻子的遺骸至今仍下落不明，但警方在上周仍依一級故意謀殺罪及隱匿屍體罪將他逮捕歸案。艾倫目前被關押在道奇郡監獄，法官裁定以100萬美元（約新台幣3168萬元）的巨額現金保釋金將他移送法辦，全案預計於5月28日再度開庭審理。

 

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