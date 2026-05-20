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快訊／調解失敗！　三星電子工會宣布：明天發起「大罷工」

▲▼三星電子工會23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像）

▲三星電子工會4月23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

三星電子工會與資方就績效分紅制度協商破局，勞資雙方歷經3次調解仍無法達成共識。南韓中央勞動委員會今（20）日上午10時召開第三次調解會議，但最終宣告協商失敗，關鍵在於資方未接受調解方案，導致談判破裂。

工會隨後強硬表態，宣布明（21）日起正式發動大規模總罷工，最多恐有約5萬名員工參與，勞資對峙態勢急遽升溫。

根據《韓聯社》報導，三星電子勞資雙方圍繞績效獎金發放標準與制度化問題長期僵持不下，談判在罷工預告前夕仍持續進行。20日上午由中央勞動委員會主持第三次「事後調解」會議，外界高度關注是否能在最後關頭達成潛在協議。

不過，協商最終仍未突破僵局。中央勞動委員會（中勞委）指出，會議關鍵分歧未能彌合，導致無法形成一致方案。該委員會主席朴秀根表示，爭議焦點眾多，但最重要的核心問題仍未取得共識，並透露資方將整理最終立場後再行決定。

依照調解程序，若資方接受中勞委提出的方案，將形成暫時性協議，並交由工會會員投票確認；但若資方拒絕，或即便同意但投票未通過，工會即可能依法啟動總罷工。此次第三次調解會議最終未能促成合意，工會隨即宣布「明日總罷工」。

工會更強調，「已同意調解方案，但資方拒絕」，並以快訊形式對外發布立場，形同宣告勞資談判正式破裂。報導指出，後續仍不排除中勞委再次提出最終調解方案，但目前已進入罷工倒數階段。

據悉，若三星電子全面罷工成形，南韓政府先前已表達高度關切，國務總理金民錫更警告，將評估啟動緊急調整權，以避免罷工對國家經濟與半導體產業造成的衝擊。

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