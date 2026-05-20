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90%人類為何都是右撇子？科學家揭世紀之謎「和2關鍵有關」

科學家研究發現９成人類都是右撇子的原因。（示意圖，photoAC）

▲科學家研究發現９成人類都是右撇子的原因。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

全球有高達90%的人類都是右撇子，這種集體偏好在地球所有靈長類動物中，幾乎是絕無僅有的奇葩現象。科學家們抓破腦袋研究了幾十年都搞不懂原因，不過最新一項發表在權威期刊的研究終於揭開了這個演化史上的世紀懸案，決定人類成為右撇子的關鍵，竟然是直立行走的方式與大腦的容量。

如何破解大多數人類都是右撇子之謎？

綜合外媒報導， 這項由牛津大學普舍爾博士（Thomas A. Puschel）、赫維茨（Rachel M. Hurwitz）與雷丁大學文迪蒂教授（Chris Venditti）合作的研究，詳細分析了41種猿猴、共2025個個體的海量數據，研究人員透過先進的「貝葉斯模型」比對發現，人類的右手偏好在一般演化模型中原本顯得格格不入，但只要引進大腦容量以及反映直立行走的手腳長度比例這2個變數，所有疑問便迎刃而解。這證實了直立雙足行走與腦部高度發育，正是催生右撇子的主因。

研究進一步追溯古人類的發展軌跡，證實右手偏好是隨著時間推進而增強的。早期的人科祖先（地猿、南方古猿）只有微弱的右手傾向，與現存的猩猩相去不遠，直到人屬（匠人、直立人、尼安德特人）時代來臨，右撇子的比例才大幅躍升，最終達到現代人的90%。相反地，印尼俗稱哈比人的弗洛里斯人（Homo floresiensis）因為腦容量較小且保留了爬樹習慣，其右手偏好就微弱許多，成為支持該理論的最佳例證。

為何人類大多是右撇子？

到底右手是怎麼稱霸世界的？這得歸功於2階段的超狂演化。第一步是祖先決定用雙腳站立，雙手獲得自由後開始學習做精細的工具，承受了功能分化的壓力；第二步是大腦體積急劇增大，在神經系統重新連線時，負責右手控制的左腦逐漸掌握大權，最終固化成現在的模式。科學家表示未來還將探討左撇子能持續存在的原因，演化的奧秘仍有待繼續探索。


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